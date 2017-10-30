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Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Да, конечно. Давно пора.

Ни за что!

Готов, если эти деньги пойдут на благоустройство города.

Почему бы и нет? Во всем мире существуют платные парковки.

Нет. Уже не знают за что деньги взять!

Да, если это поможет в борьбе с пробками в центре.