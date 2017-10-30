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Суд в Барнауле приговорил к трем годам условного срока молодую горожанку, которая предложила своему знакомому интимную близость, а затем избила его.
Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошел в июле текущего года, когда компания из трех молодых людей и одной девушки распивала алкоголь. В ходе вечеринки девушка предложила одному из парней покурить на балконе, на что тот ответил согласием.
"Находясь на балконе, девушка предложила потерпевшему вступить в интимную близость, после чего он сразу же приступил к действиям, в результате которых девушка со всей силы ударила ногой в живот мужчину, от чего последний упал на корточки, и впоследствии продолжила бить его руками и ногами, нанося удары по голове и туловищу, причинив потерпевшему травму живота, которая по признаку опасности для жизни нанесла ему тяжкий вред здоровью", — уточняют в надзорном ведомстве.
В итоге девушке инкриминировали умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Девушка признала вину в полном объеме, пояснив на суде, что виной всему был алкоголь. Приговор вступил в силу.
Комментарии
ничосе...
Пошутила?
А парня бы за подобное засадили бы лет на 10 строгого
Это ещё нормально, а могла бы в изнасиловании обвинить, и ничем тут мужику не поможешь
Алкоголь по разному влияет на людей, кто то становится весёлым, а кто то агрессивным.
Быть избитым давалкой это карма
Надо приговор опротестовать, или линчевать
Парню долго теперь интима не захочится.
Парень наверно любитель скабоезно пошутить, был