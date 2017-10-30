30 октября в Алтайском краевом суде прошло очередное заседание по громкому делу 10 наркополицейских. Более 2,5 часов ушло на прения сторон, также с последним словом успели выступить почти все осужденные экс-правоохранители, передает корреспондент портала Amic.ru.

Открыла заседание прокурор Севиль Вакаева. Она в очередной раз отметила, что Октябрьский районный суд абсолютно верно квалифицировал деяния всех осужденных, в частности, применяя ст. 290 УК РФ (получение взятки), а не ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Далее слово было предоставлено самим осужденным. Все, кроме одного, свою вину не признали. Единственный, кто раскаялся в совершенном, обвинялся по статье "посредничестве во взяточничестве". При этом он попросил оценить его деяние как мошенничество, так как, взяв деньги, на самом деле не собирался помогать потерпевшему. Кстати, адвокат этого полицейского позднее попросил для своего подопечного условный срок.

Многие из адвокатов указывали не только на откровенный "крен" районного суда в сторону обвинения, но и на плохую работу следствия по уголовному делу. В частности, не был истребован и изучен ряд важных документов, а подбор материалов делался крайне однобоко. Адвокат Виктор Чумаков, ссылаясь на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции, попросил отправить дело на новое расследование, также поменяв меру пресечения экс-полицейским на более мягкую.

Пожалуй, квинтэссенцией сегодняшнего заседания стал эмоциональный спич Ирины Фаренбрух. Свою речь она построила в виде заочной полемики с прокурором, которая на прошлом заседании попробовала вступиться за свидетелей обвинения, которые, хотя и были наркоманами и наркоторговцами, но тем не менее давали правдивые показания, не пытались свести счеты с операми и на них никто не давил, указывала г-жа Вакаева.

Адвокат Фаренбрух полностью не согласилась с таким подходом со стороны гособвинителя. В первую очередь защитник вспомнила, что все ключевые свидетели по нескольку раз в ходе процесса меняли свои показания, чему есть прямые доказательства в материалах уголовного дела. При этом часть из них, не стесняясь, рассказывала о своем пристрастии к запрещенным веществам. Более того, многие не просто оказались наркоманами со стажем, но еще и неоднократно судимыми. По словам юриста, не менее 5 свидетелей скончалось во время судебного процесса от передозировки. "Какие они потерпевшие или невиновные, как значится в выводах суда?" - заявила Ирина Фаренбрух.

При этом она добавила, что в аналогичных делах, проанализированных адвокатами, нигде не сталкивалась со столь слабой доказательственной базой. Особое возмущение у правозащитника вызвали сроки, которые получили экс-полицейские (от 8 до 15 лет). "Это же не убийство и не изнасилование, у нас такое светит только за лишение жизни с дополнительными квалифирующими составами. Они что, в два раза опаснее педофилов и насильников, получается? Я знаю их по прошлой работе как офицеров полиции, может быть, не идеальных, но честно стремившихся делать свою работу", — дала свою оценку осужденным адвокат, ранее работавшая следователем.

В итоге Ирина Фаренбрух попросила суд не закрывать глаза на все те противоречия, что отыскали в деле адвокаты и сами осужденные, и вынести на этой основе справедливый вердикт.

Своим последним словом осужденные предпочли распорядиться по-разному. Кто-то был максимально краток, посчитав, что все уже было сказано до этого, кто-то, напротив, выступал обстоятельно и аргументированно.

Один из полицейских рассказал, что стал заложником той системы, куда он попал на службу. Другие говорили о целом ряде неприятных "открытий", столкнувшись с тем, как работает суд, следствие и прокуратура на самом деле, назвав все это крайней степенью беззакония.

К слову, все время, пока говорили осужденные из СИЗО, качество работы аппаратуры оставляло желать лучшего. И если к "картинке" претензий не было, то звук откровенно подводил. Иногда только по обрывку слов можно было догадываться, о чем идет речь. В конце концов, судья Владимир Городов попросил перезагрузить систему, но после этого глобальных улучшений не произошло. В тот момент, когда слово должны были предоставить последнему осужденному, суд неожиданно заявил, что объявляет перерыв до 13 ноября.

Адвокаты наркополицейских позднее в беседе с корреспондентом портала Amic.ru предположили, что тем самым суд пытается получить больше времени для изучения материалов резонансного дела. Тем не менее, похоже, что до конца следующего месяца какое-то решение по 10 бывшим правоохранителям все-таки будет принято.