Студия цветов La Rose в Барнауле - это не только два роскошных цветочных салона. Один из них, расположенный в ТРЦ GALAXY, — это еще и творческая мастерская, в которой не так давно открылись детские мастер-классы по флористике. Сейчас это одно из самых трендовых направлений в сфере индивидуального и семейного отдыха.
La Rose первые в городе организовали занятия, где юные участники в игровой форме постигают азы цветочного дизайна. Желаете развить творческий потенциал вашего ребенка и провести время с ним за общим занятием? Или оригинально отпраздновать день рождения малыша в компании его друзей?
В мастерской студии цветов La Rose могут организовать настоящий праздник и удивить виновника торжества и его гостей необычным мастер-классом. В уютном и просторном зале мастерской за большим столом дети собираются большой и дружной компанией, чтобы под чутким руководством опытного флориста создавать настоящие цветочные шедевры. Кроме того, по необходимости флористы студии смогут организовать и выездное мероприятие.
А каждую неделю в мастерской La Rose проходят тематические мастер-классы для сборных групп по расписанию. Маленькие гости студии могут сделать композицию в кашпо "Сказочное деревце", композиции-игрушки "Цветочный ежик" и "Спанч Боб", магическую композицию с кроликом "В стране чудес". А еще – угоститься сладостями и соком.
За интересным занятием дети получат новые знания и навыки. Кропотливая, тонкая работа разовьет усидчивость, аккуратность и мелкую моторику рук, а составление сложных цветочных композиций – творческое начало и чувство прекрасного. По окончании работы юные флористы смогут забрать свою работу с собой — сделать подарок маме или украсить комнату. Мастер-классы для детей от 3 лет проходят в студии каждую неделю.
Впереди целая неделя школьных каникул. Мастер-классы от творческой студии цветов La Rose – это отличная возможность с пользой и весело провести время со своим ребенком и подарить ему счастье своими руками сделать настоящее цветочное чудо.
Студия цветов La Rose
Строителей пр-т, 117,
ТРЦ GALAXY, 1 этаж
studiolarose_barnaul
www.la-rose.ru
8 (913) 210-20-05
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