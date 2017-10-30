Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Екатерины Гордон о том, что она намерена баллотироваться на пост президента РФ. Об этом пишет РИА "Новости".
"В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию – определяем соответствие. Больше говорить не о чем", — сказал официальный представитель Кремля.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , журналистка Екатерина Гордон заявила о своих намерениях принять участие в выборах президента России, которые пройдут весной 2018 года. Гордон отметила, что будет делать акцент в своей программе на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы. При этом журналистка рассказала, что никогда не голосовала.
До Гордон о своем желании принять участие в президентской гонке высказывали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак.
Комментарии
Кругом протоны, нейтроны и гордоны
А кто это?