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Дело барнаульского стрелка, который накануне вечером открыл огонь по троим горожанам, как и ожидалось, передано из производства ГУ МВД по Алтайскому краю региональному управлению Следственного комитета.
Как сообщили в ведомстве, ранее в связи с произошедшим полиция возбудила в отношении 56-летнего мужчины уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц).
Во время конфликта, возникшего в одной из квартир дома на улице 40 лет Октября, подозреваемый открыл огонь. Причиной ссоры, как полагает следствие, стало нарушение правил аренды жилплощади, включая задолженность по оплате.
В результате пострадали двое мужчин, которые были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, и женщина, которой госпитализация не потребовалась.
Вскоре злоумышленник был задержан силовиками. По данным источника в правоохранительных органах, при нем, а также по месту его жительства был найден целый арсенал оружия.
"Следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, исходя из тяжести совершенного деяния и наступивших последствий, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение по более тяжкой статье Уголовного кодекса – покушение на убийство двух и более лиц", — добавляют в СКР.
Все обстоятельства случившего выясняются, расследование продолжается.
Комментарии
Прям таки под стражу хотят ???