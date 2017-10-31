Фото: правительство Алтайского края
Инвестиции в экономику Алтайского края в 2017 году вырастут на 1,8% и превысят 80 миллиардов рублей. При этом в планах властей к 2021 году достичь этих показателей на уровне 18%. Об этом журналистам 30 октября сообщил министр экономического развития Алтайского края Николай Чиняков.
По его словам, достичь амбициозных показателей можно за счет новых и старых инвестиционных проектов. Наиболее привлекательной он назвал модернизацию производства "Меланжист Алтая", куда в ближайшие годы будет вложено несколько миллиардов рублей.
"Более "высокие и амбициозные показатели" по росту капитальных вложений регион ставит на период 2018-2020 годов. По базовому варианту за три года инвестиции вырастут на 18,6%, по целевому варианту — на 24,5%. То есть это дает порядка 6% ежегодного прироста инвестиций по базовому сценарию и 8% — по целевому", — сказал алтайский министр.
Также в регионе идет проработка двух проектов строительства заводов сельскохозяйственного машиностроения для действующих предприятий края, которым нужна инвестплощадка в Барнауле. Алтайские власти намерены презентовать проект уже в ближайшее время.
Продолжается работа по привлечению инвесторов в моногорода Заринск и Новоалтайск — в крае ожидают решения на федеральном уровне по присвоению этим муниципалитетам статуса территорий опережающего развития (ТОР).
Кроме того, Николай Чиняков сообщил, что в рамках адресной инвестиционной программы в 2018 году будет потрачено 3,9 миллиарда рублей. На эти средства построят несколько спортивных объектов, включая спортзал в Белокурихе, а также школу в Барнауле.
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