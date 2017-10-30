Телеведущая Елена Летучая будет курировать аналог передачи "Ревизорро", но на Первом канале, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".
Издание уточняет, что телеведущая объявит об этом вечером в понедельник, 30 октября. Новый проект похож на программу "Ревизорро", но он будет затрагивать социальные учреждения: больницы, поликлиники и так далее.
Есть информация, что пригласить Летучую предложил Иван Ургант. Пока нет официальных комментариев от Первого канала, от телеканала "Пятница", а также от самой Летучей.
Напомним, Летучая была ведущей и продюсером программы "Ревизорро" на телеканале "Пятница" с 2014 по 2016 год.
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