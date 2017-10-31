Новички и известные бренды: показываем лидеров этой недели

Обратный отсчет запущен. Началась последняя неделя второго этапа премии Amic.ru "Народный знак качества", и уже 5 ноября мы закроем счетчики и приступим к определению лучших, по вашему мнению, компаний Барнаула и края.
Премия "Народный знак качества" увидела свет 5 сентября и сразу вызвала интерес как у читателей, так и у предпринимателей города. Сначала нам на почту приходили сотни писем, в которых горожане предлагали номинантов в одну из 17 категорий.
30 сентября редакция Amic.ru отобрала десятку финалистов в каждой номинации, и вы начали активно голосовать. На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 5 тысяч человек.
Еженедельно Amic.ru рассказывает, как проходит голосование в различных номинациях. Сегодня наш выбор пал на "Фитнес-клуб года", "Салон красоты года" и "Торгово-развлекательный центр".
1. "Фитнес-клуб года". Барнаульцы активно занимаются спортом, так как в этой номинации борьба не утихала ни на день. Постоянно менялись лидеры, а аутсайдеры выходили на первые строчки.
- "Рельеф": 427 голосов
- "Магис-спорт": 167 голосов
- "К2 Sport": 133 голоса
2. "Салон красоты года". Пожалуй, самая женская номинация в нашей премии. Примечательно, что за выход в топ-10 было предложено более 40 салонов красоты.
- Naleta: 845 голосов
- "Монако": 143 голоса
- Студия взгляда "Акцент": 119 голосов
3. "Торгово-развлекательный центр года". Эта номинация стала настоящим открытием для редакции Amic.ru. Мы были крайне удивлены, когда увидели, что в лидеры премии вырвался новичок среди барнаульских ТРЦ — Galaxy.
- Galaxy: 291 голос
- "АРЕНА": 243 голоса
- "Пионер": 143 голоса
Напоминаем, что второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!
*партнеры мероприятия
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