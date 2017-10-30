Началась последняя неделя октября в этом году и первая неделя ноября. Если для свободного времяпрепровождения вы еще ничего интересного не запланировали, то советуем вам изучить гид и решить, как провести вечер после трудного дня.

Понедельник

Если вы еще не успели посмотреть фильм "Матильда", то мы настоятельно советуем это сделать, во-первых, для того, чтобы составить свое мнение — уж очень много было скандалов, связанных с этой лентой Алексея Учителя, во-вторых, потому, что это очень красивое кино с шикарными декорациями и костюмами.

Вторник

Тем родителям учеников начальной школы, которые проводят каникулы с детьми, мы советуем сводить ребят на "Сказку о Царе Салтане" по произведению Александра Пушкина. Показ пройдет в Молодежном театре Алтая в 12:00.

А для взрослой публики в театре музкомедии в 19:00 выступит Олег Митяев с большим сольным концертом "Почему мы так долго не видимся?".

Среда

Валерий Леонтьев — легенда советской и российской эстрады — отметит в краевой столице свое 45-летие. Услышать его можно будет в театре музкомедии в 19:00.

В это же время на игре "60 секунд" в Rock Pub можно почувствовать себя настоящим знатоком Барнаула.

Четверг

Среди кинопремьер 2 ноября можно будет увидеть фантастический боевик "Тор: Рагнарёк", триллер "Джунгли", ужасы "Убить за лайк". Для детей на экраны выйдет мультфильм "Фиксики: Большой секрет".

Пятница

Закончить трудовую неделю можно на концерте первой в мире арт-группы "Хор Турецкого", которая отметит свое 25-летие, и 3 ноября в 19:00 во Дворце зрелищ и спорта музыканты отпразднуют это знаменательное событие с поклонниками своего творчества.

Знаменитый коллектив в рамках мирового тура представит в Барнауле свое юбилейное шоу "С тобой и навсегда". Как рассказывают организаторы, название программы выбрано не случайно – это диалог артиста со зрителем, история их 25-летней дружбы и общей любви к музыке.