Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 240 квадратных метров продают в Барнауле за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Аvito.ru.
Дом расположен на участке 15 соток в сосновом бору на улице Тихонова. Жилье выполнено по индивидуальному проекту.
На цокольном уровне расположены помещения под спортзал и мини-кинотеатр.
На первом этаже находятся коридор, санузел, жилая комната, кухня-гостиная со вторым светом. На втором этаже расположены три спальни и санузел.
На участке построена баня, есть зона барбекю.
Комментарии
вы меня простите, но это убого.
на Тихонова есть гораздо более интересные объекты.
понятно, что у каждого свои представления о прекрасном, но за 18 миллионов покупать такую убогость рука не поднимется. а если это ценник только земли и коммуникаций, а дом сносить и строиться заново, то вообще нереальные цифры выходят.
всё какое-то замызганное
Срач
Плохая хозяйка в этом доме. Ни чистоты, ни уюта....Возле дома тоже всё абы как...