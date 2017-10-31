Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 240 квадратных метров продают в Барнауле за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте Аvito.ru.
Дом расположен на участке 15 соток в сосновом бору на улице Тихонова. Жилье выполнено по индивидуальному проекту.
На цокольном уровне расположены помещения под спортзал и мини-кинотеатр.
На первом этаже находятся коридор, санузел, жилая комната, кухня-гостиная со вторым светом. На втором этаже расположены три спальни и санузел.
На участке построена баня, есть зона барбекю.
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