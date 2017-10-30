Только 3% россиян из тех, кто знает о празднике Хеллоуин, будет отмечать его, сообщают "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Только 10% опрошенных смогли сказать точную дату этого праздника. Название "Хеллоуин" слышали 90% опрошенных, но многие не смогли объяснить суть праздника.
Люди, которые не будут отмечать Хеллоуин, рассказали, что праздник отмечается в странах с другой культурой и традициями (61%). 39% не считают праздник важным, 16% не видят в нем ничего хорошего, 7% назвали его языческим.
Респондентов также спросили, во что они верят. 19% из них верят в приметы, 14% – гороскопам, 12% – народным целителям, 11% – в способность навести порчу или сделать приворот, 8% – в гадания, 60% не верят ни во что из вышеперечисленного.
Опрос был проведен по телефону среди 1200 россиян 25–26 октября 2017 года.
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Духов день. А почему праздник?