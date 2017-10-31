Волшебная сказка: где незабываемо провести новогоднюю ночь

Всем известно, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Отель River Park в Новосибирске предлагает вам отпраздновать этот Новый, 2018 год в теплой, уютной и изысканной атмосфере.

Гостей ждут празднично оформленный зал с хрустальными люстрами, наряженная елка, блюда русской и европейской кухни, выбранные вами по своему вкусу и настроению из зимнего меню.

Любуясь из окон на высокие заснеженные ели, как будто сошедшие с новогодней открытки, посетители будут наслаждаться музыкальными импровизациями в исполнении известного новосибирского саксофониста Николая Панченко в сопровождении его музы-певицы.

Чтобы все смогли почувствовать волшебство праздника, для детей есть необычный подарок — сказочное новогоднее путешествие под предводительством профессионального аниматора.

Получив удовольствие от застолья и прекрасной музыки, гости могут переместиться на свежий воздух, ведь буквально в двух шагах, на набережной Оби, до 4 утра будут идти народные гуляния. Катание с горок Ледового городка, запуск фейерверков над ночной рекой, музыка и веселье — это отличное начало нового года.

Не обойдется и без подарка от Деда Мороза — среди гостей новогодней ночи отель River Park разыграет четырехчасовое посещение сауны.

А когда вы устанете, загадайте заветное желание, глядя на феерические салюты и огни праздничного Новосибирска из окна вашего номера. Оно обязательно сбудется!

Сбор гостей в 22.00

Живая музыка с 23.00 до 02.00

Танцевальная музыка с 02.00 до 03.00

Всех гостей за столом ждет бокал шампанского от отеля в подарок

После торжества предлагаем вам задержаться в отеле и устроить себе новогодние каникулы. Вас ждет настоящая зимняя сказка.

Рядом с отелем на территории набережной будет построен Ледовый городок. Это ежегодное событие, которым знаменит Новосибирск даже за его пределами. Концепция заморожена самим Дедом Морозом и пока держится в тайне.

Прогуливаясь по вновь открытой отремонтированной набережной, возможно сделать яркие фото на фоне светящегося колеса обозрения. Вечерние сумерки и яркие огни, отражающиеся от пушистого снега, станут настоящим украшением ваших новогодних каникул.

Театр "Старый дом", расположенный поблизости, скрасит ваш культурный досуг интересными спектаклями. Кроме того, администратор готов забронировать гостям билеты на волшебный балет в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

Детям наверняка будет интересно побывать в Новосибирском зоопарке и посмотреть его новых жителей — азиатских золотистых кошек и обезьяну, которая умеет рисовать. Также невероятные впечатления подарит Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния", где, помимо зрелищного представления, вы можете сфотографироваться с огромной моржихой или поплавать с дружелюбными дельфинами. Год начнется с фантастических ощущений.

Взрослые с удовольствием прогуляются по торговым центрам, будет приятно (для души и кошелька) купить одежду и обувь из коллекций этого сезона с финальными скидками.

А успокоить нервы, позаботиться о здоровье и придать вашим новогодним каникулам ощущение полноценного отпуска помогут термы Центра здорового отдыха "МИРА" и крупнейший аквапарк России "АКВАМИР" (для наших гостей действуют специальные цены на посещение).

Отель River Park приготовил современные комфортные номера категорий "Стандарт", "Студия" и "Бизнес-студия".

Цены указаны без завтрака. Оплата проживания включает в себя место за столиком на новогодней программе.

"Стандарт" — 4600 руб./сутки (Двухместное размещение)

"Студия" — 5800 руб./сутки (Двухместное размещение)

"Бизнес-студия" — 6100 руб./сутки (Двухместное размещение)

Цены действительны при оплате до 15 ноября 2017 года.

River Park

Адрес: Новосибирск, улица Добролюбова, дом 2

Бронирование:

По тел.: 8 800 200 96 66(звонок по России бесплатный), +7 (383) 349-50-50

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