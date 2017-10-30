Владельцы недавно вышедших смартфонов iPhone 8 и 8 Plus массово начали продавать их, чтобы купить еще одну новинку - iPhone X. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на интернет-аукцион Decluttr.com
Как рассказал директор по маркетингу Decluttr.com Джеймс Белл, у сайта никогда не было такого количества выставленных iPhone за месяц выпуска. За последний месяц на сайте были куплены тысячи моделей iPhone, из них 7% приходится на iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Если смартфон в хорошем состоянии, то его можно продать за 430 долларов (64 Гб), на 256 Гб — 450 долларов. iPhone 8 Plus (64 Гб) можно продать за 525 долларов, а с памятью 256 Гб за 600 долларов.
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