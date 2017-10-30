Жительница Барнаула Олеся Титова рассказала, как пострадала от стрелка, который ворвался в квартиру 29 октября ночью. Об этом пишет "Катунь 24".
Женщина рассказала, что нападавший позвонил в домофон и сообщил, что является хозяином квартиры. Мужчина ворвался в квартиру и сразу же пару раз выстрелил в мужа Олеси. После этого он выстрелил в их друга, который был в это время в квартире.
В момент нападения в доме находились еще двое детей. Стрелок направил автомат на одного из них и сказал, что если семья до завтра не решит проблемы, то он их всех убьёт. Таким образом, нападавший хотел решить проблемы с долгом за аренду квартиры.
Олеся рассказала, что дети до сих пор плачут. Отказываются от еды. По ее мнению, малышам нужна психологическая помощь.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , дело барнаульского стрелка передано из производства ГУ МВД по Алтайскому краю региональному управлению Следственного комитета. ЧП произошло в одной из квартир дома на улице 40 лет Октября 29 октября.
Комментарии
Ну всё понятно. Ни в коем случае не оправдываю стрелка, но... Ребята из тех, кто снимут квартиру, потом годами не платят, выгнать их нельзя, "унихжедети".
сами виноваты. платить по долгам нужно.
может другим таким же "отбросам" которые привыкли жить на халяву в чужих квартирах урок будет
Квартира то бывшей жены, он то здесь причём? На пузырь не хватило?