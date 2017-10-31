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Чиновники в Барнауле создали новую группу по защите прав дольщиков

, ИА "Амител"
Руководителем данной структуры назначен заместитель сити-менеджера краевой столицы Сергей Демин
Фото: barnaul.org
 
Рабочую группу по защите прав дольщиков создали в Барнауле из чиновников различных ведомств. Первое заседание данной структуры состоялось в краевой столице накануне.
 
Как сообщили в пресс-центре мэрии, руководителем межведомственной рабочей группы стал заместитель сити-менеджера по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин. В состав структуры включены представители Государственной жилищной инспекции, Минстройтранса, профильных комитетов мэрии, члены гордумы, работники прокуратуры, полиции, налоговой инспекции, Роспотребнадзора.  
 
Выступая на заседании, Сергей Демин заявил, что сегодня проблема обманутых дольщиков в регионе стоит не столь остро, как, например, в соседнем Новосибирске. 
 
Первый замглавы городской администрации Вячеслав Франк, в свою очередь, указал на то, что ранее в краевой столице уже работала подобная структура. "Понимая необходимость проведения упреждающих действий в данном направлении, глава администрации города Сергей Дугин принял решение о формировании новой рабочей группы", — отметил чиновник.
 
Далее участники заседания обсудили положение дел на строящихся жилых объектах в переулке Канатном, 46б, улице Антона Петрова, 254 и улице Интернациональной, 130, где дольщики и контролирующие структуры имеют серьезные вопросы к застройщикам, связанные со сроками возведения жилья. 
 
О конкретных решениях, связанных с данной проблемой, в горадминистрации не сообщают, уточняя, что более предметное рассмотрение вопросов по указанным домам станет темой следующего заседания.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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