Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что желающим принять участие в выборах президента России лучше дождаться даты объявления выборов, передает ТАСС.
"Немножко фальстарт у тех, кто заявляется уже на президентские выборы, потому что Совет Федерации ещё не принял решения о назначении даты выборов. Надо дождаться назначения даты выборов и затем уже официально стартовать", — приводит агентство слова Матвиенко.
30 октября журналистка и правозащитник Екатерина Гордон заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах. Ранее телеведущая Ксения Собчак также объявила о желании баллотироваться на пост президента России.
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