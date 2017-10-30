Спортсмены Алтайского края в составе сборной России триумфально выступили на чемпионате мира по панкратиону (вид спорта — спортивная борьба), проходившем под эгидой UWW. Впервые в истории данный чемпионат прошел в России в г. Сочи с 25 по 29 октября в спортивном комплексе "Адлер арена".
В чемпионате мира, помимо большого количества участников из стран СНГ и Европы, участвовали сильные сборные из Японии, Индии, Ирана, Нигерии, Марокко, Иордании, сообщил Amic.ru председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев.
Соревнования открылись поединками среди кадетов, юниоров, а также спортсменов старше 35 лет. Помимо личных поединков, в соревновательную программу были включены командные дисциплины: палезмата и полидамас.
В итоге среди кадетов и юниоров победителями Первенства мира по панкратиону стали алтайские спортсмены Владимир Карамян, СК "ТОП ФАЙТ", Иван Лапушкин , СК "Вальхалла", Артем Грицан, СК "ТОП ТИМ". Бронзу чемпионата завоевал Павлов Антон, СК "ТОП ФАЙТ".
В то самое время, пока юные спортсмены отстаивали честь России и Алтайского края, на соседнем ковре проходили состязания в прикладных командных состязаниях. Уверенную победу и золотые медали в обоих разделах завоевала сборная России в составе: Золотов Дмитрий, СК "ТОП ФАЙТ", Алтайский край, Прокопьев Андрей, СК "ТОП ФАЙТ", Алтайский край, Суховерхов Александр, АКС " Динамо", Алтайский край и новосибирский спортсмен Анатолий Меренков.
После этого Александр Суховерхов и Андрей Прокопьев прекрасно выступили в поединках среди ветеранов. Александр стал чемпионом среди спортсменов старше 35 лет, а Андрей – серебряным призером среди спортсменов старше 45 лет чемпионата мира.
На следующий день проходили поединки среди взрослых спортсменов. И титул чемпиона мира завоевал алтайский спортсмен Дмитрий Золотов, представитель СК "ТОП ФАЙТ".
Кстати, председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона Антон Кленьшев был признан лучшим судьей чемпионата.
"Можно сказать, что наши спортсмены в очередной раз отстояли честь родного края и внесли достойный вклад в победу сборной России в общекомандном зачете", — подвел итоги чемпионата Кленьшев.
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