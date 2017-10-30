В распоряжении телеграм-канала Mash оказалось видео с камер наблюдения, установленных в здании на Новом Арбате, где расположен офис радиостанции "Эхо Москвы", зафиксировавших момент нападения на ведущую Татьяну Фельгенгауэр.
23 октября в редакцию "Эха Москвы" ворвался Борис Гриц и ранил журналистку ножом в шею. На кадрах видно, как 48-летний мужчина выходит из лифта и направляется в сторону редакции. Зайдя в один из кабинетов, он направился в сторону журналистки. Видны лица шокированных сотрудников. Вскоре появляется и сама Фельгенгауэр, истекающая кровью.
Нападавший был задержан, а позже арестован судом на два месяца. Журналистка была доставлена в больницу и экстренно прооперирована. Мотивы преступления по-прежнему неясны, следователи заподозрили, что Борис Гриц может симулировать безумие.
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