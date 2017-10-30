Объявлен состав сборной России на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
В списке значатся 27 игроков. В заявку вошли следующие футболисты:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов ("Арсенал", Тула), Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург).
Защитники: Виктор Васин, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин", Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — "Спартак", Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Кельн", Германия), Игорь Смольников ("Зенит").
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров (все — "Спартак"), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все — "Зенит"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, (все — "Локомотив", Москва), Антон Швец ("Ахмат", Грозный).
Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно", Ленинградская область), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").
Встреча с Аргентиной пройдет на обновленном стадионе "Лужники" в Москве 11 ноября. Со сборной Испании российские футболисты сыграют 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Испанцы и аргентинцы уже обеспечили себе право на участие в чемпионате мира 2018 года, который пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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