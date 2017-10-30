На севере Москвы полицейская машина попала в ДТП после того, как задержанный просунул ногу в руль, сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел ночью 22 октября. Двое полицейских заметили драку на улице Декабристов. Одного из дерущихся — 20-летнего молодого человека — сотрудники ППС решили задержать. Они посадили его в машину, чтобы доставить в дежурную часть.
Оказавшись в патрульной машине, молодой человек начал буянить. Сначала он сломал одному из полицейских нос. А затем, когда машина уже ехала в отделение, засунул ногу в руль. Водитель из-за этого потерял управление, и автомобиль врезался в дорожное ограждение.
В результате ДТП никто не пострадал. Задержанного доставили в отделение и составили административный протокол. Проводится служебное разбирательство.
Комментарии
Пацан конкретно не хотел с ними ехать