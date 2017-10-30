Министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе выступления в рамках конгресса "Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения" заявила, что среднемесячная заработная плата врачей возросла и приблизилась к 53 тысячам рублей, передает ТАСС.
По словам Скворцовой, по итогам шести месяцев года заработная плата врачей составила 52,9 тысячи рублей, среднего персонала — 29,4 тысячи, а младшего персонала — 19,3 тысячи рублей.
За прошедшие пять лет зарплата работников здравоохранения показывает устойчивый рост, отметила министр.
Также, по ее словам, довольствие врачей с 2012 года увеличилось на 48%, а среднего и младшего медперсонала — на 46% и 75% соответственно. На эффективный контракт переведено уже 2,3 млн работников государственных и муниципальных медучреждений, или примерно 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении граждан.
Комментарии
Осталось это врачам внушить