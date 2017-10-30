Президент России Владимир Путин предложил провести анализ работы правоохранительных органов в отношении участников протестных акций, говорится в сообщении на сайте Кремля.
В выступлении в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что гарантированные Конституцией свободы должны соблюдаться.
"Свободы должны быть гарантированы, я с вами полностью согласен. Надо проанализировать практику, которая у нас складывается", — заявил президент.
По итогам системного анализа глава государства призвал делать соответствующие поправки в отношении работы как правоохранительных органов, так и деятельности судебной системы.
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