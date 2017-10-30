Совет по помилованию при президенте может быть восстановлен

Совет по помилованию при президенте России может быть восстановлен, поскольку существующий механизм несовершенен, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества, передает ТАСС.
"Что касается данного вопроса — совершенствование института помилования, то не наверное, а точно, мы должны всегда об этом думать. Не думаю, что он является совершенным, действующий порядок", — сказал Путин.
Он напомнил, что действующий порядок помилования оформился в 2002 году, в период "очень тяжелых испытаний для российской государственности и кровавых событий на Северном Кавказе".
"Такой порядок более административный, он тогда был востребованным. Но можно подумать о возрождении совета. Надо посмотреть повнимательнее и проанализировать практику последних лет и не спеша это решение принять", — отметил Путин.
В период существования Совета (комиссии) по помилованию организацию подвергали критике за слишком частое применение помилования, а также за освобождение от наказания осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Так, в 1992 году было помиловано 2726 осужденных, в 1995-м — 4988, в 1999-м — 7418 и в 2000-м — 8650. После упразднения Совета помилование стало применяться значительно реже. Так, в 2013 году, как и в 2014-м, были помилованы 5 человек, в 2015 году — 2, в 2016 году — 3 человека.
Комментарии