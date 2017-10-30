Как сообщает телеграм-канал Mash, сотрудника "Башнефти" пристегнули наручниками к могильной ограде и расстреляли из травматического пистолета. Ранее он требовал у бывшего работодателя выплатить компенсацию за семь лет переработок.
Махмут Хусаинов в "Башнефти" трудился последние семь лет, последние три года — в должности начальника одного из логистических отделов. Вскоре мужчина выяснил, что он, как инвалид второй группы, должен был работать по 35 часов в неделю, а на деле выходило 40.
Пенсионер написал письмо в компанию и потребовал компенсацию. Через четыре дня мужчина вышел из дома с пакетом документов. Как сообщается, около гаража его ждали двое мужчин в масках на "девятке".
Пенсионера ударили по голове и положили в багажник. Машина уехала в неизвестном направлении. Как позже оказалось, его привезли на кладбище. Там ему выстрелили в лоб, ногу и живот из травматического пистолета, после чего приковали наручниками к одной из могил.
Истекающего кровью мужчину в наручниках заметили посетители кладбища, которые вызвали скорую и полицию. Мужчину направили в реанимацию и прооперировали. О его состоянии пока не сообщается.
Супругу Махмута — Розу — забрали на допрос, но после разговора со следователем ее отпустили. Отмечается, что женщина была в глубоком шоке и явно не понимала, что произошло и кто мог навредить мужу.
Подробности произошедшего устанавливаются, следователи отрабатывают несколько версий произошедшего.
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