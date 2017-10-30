Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в передаче "Слово пастыря" отверг лозунг французской революции "Свобода, Равенство, Братство" (фр. Liberte, Egalite, Fraternite), пишет "ГазетаRu".
По его мнению, при свободе не может быть равенства. "Если свобода, то не может быть равенства. Потому что свобода — это просто луг, на котором растут цветы и травы, и каждая трава поднимается в меру своей силы", — отметил патриах.
Он подчеркнул, что "равенства нет: одна более сильная, другая послабее, а третью вообще не видно".
"Если равенство, то это подстриженный газон, все равны, но никакой свободы", — отметил предстоятель РПЦ.
Также он заявил, что "если бы пораньше об этом задумались наши горе-интеллектуалы,... то, может быть, повнимательнее отнеслись бы к этому соблазнительному лозунгу".
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