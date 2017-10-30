В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в стране кто-то целенаправленно собирает биоматериал российских граждан с неизвестными целями, сообщает RT.
"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — отметил Путин.
Таким образом российский лидер ответил на слова директора Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова, который сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения собирают образы российских граждан с неизвестными целями.
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