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Путин предложил считать видео из избиркомов доказательством нарушений

, ИА "Амител"
Президент отметил, что и не слышал ранее о том, как на избирательных участках что-то нарушалось, и это попадало на видео

Фото: theins.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека пообещал подумать над тем, чтобы видеозаписи нарушений на выборах на избирательных участках принимались судами ка доказательства, передает ТАСС.

Заявление главы государства прозвучало после того, как член Совета Лилия Шибанова напомнила историю представителя "Справедливой России" Олега Шеина, который заявил о массовых нарушениях при подсчете голосов на выборах 2012 года и объявил голодовку.

По словам Шибановой, Шеин голодал 40 дней, чтобы получить видеозаписи доказательств нарушений. С учетом прецедента правозащитники настаивают на получении видеозаписей по итогам выборов для возможного их предоставления в суды. Шибанова отметила, что в настоящее время суды не принимают такие видеозаписи в качестве доказательств.

"По поводу записи — я первый раз слышу, что кто-то требовал записи, ему не дали, из-за этого он голодал, честно говоря, как ни странно, мимо меня это прошло. Для меня это странно даже выглядит", — сказал в ответ на это Путин.

Он подчеркнул, что "не видит проблемы" в том, чтобы видеозаписи приобщались к делам по нарушениям на выборах в качестве доказательств.

"Я услышал, честно говоря, неожиданный совершенно поворот темы, обязательно подумаем", — добавил Путин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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