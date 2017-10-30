Онлайн-платформа по продаже одежды Zalando назвала Париж самым элегантным городом мира с точки зрения вопросов моды и архитектуры. Соответствующий список опубликован на сайте платформы, сообщает "Лента.ру".
Рейтинг составлялся по девяти критериям, которые касались вопросов моды, транспортного обеспечения, чистоты улиц и архитектуры. Таким образом, Париж возглавил список из 80 самых модных мест в мире. На втором месте оказался Лондон, а на третьем — Вена. Каждый город в первой десятке, за исключением Нью-Йорка (седьмая строчка), находится в Европе.
На четвертое место попала Венеция, на пятое — Флоренция, на шестое — Барселона, на восьмое — Бордо. Замыкают десятку Милан и Рим.
Москва получила в списке 67-ю строчку.
"Мы знаем, что элегантность нельзя купить. Скорее подобное качество относится к чему-то более тонкому и трудно поддающемуся определению. В то время как тенденции меняются, истинная элегантность никогда не выходит из моды", — прокомментировали список его создатели.
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