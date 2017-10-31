Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в преддверии праздника Хеллоуин сделало подарок всем любителям изучения космоса, сообщает LIFE.
Агентство опубликовало подборку звуков из глубин космоса. Среди них звук, который "исходит" от планет и их спутников, и шумы, что фиксировали аппараты, находящиеся у орбит Юпитера или Сатурна.
По мнению самих специалистов НАСА, эти шумы "производят жуткое впечатление и заставляют кожу покрываться мурашками".
Все представленные звуки — это преобразованные в звуковые волны данные радиоизлучения от планет и иных небесных тел, зафиксированных космическими зондами и другими аппаратами НАСА с Земли.
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