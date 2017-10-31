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Новости

Появилось первое видео испытаний седана проекта "Кортеж"

, ИА "Амител"
Проект "Кортеж" предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса

Фото: кадр из видео

На YouTube-канале AutoreviewRu появилось первое видео с испытаний на автополигоне НАМИ российского седана, создаваемого в рамках проекта "Кортеж". 

Длина автомобиля немногим более 5,5 метра, он имеет полный привод. Этот этап испытаний сфокусирован на доводке силового агрегата, отмечается в видео.

Сообщается, что в автомобиле используется гибридная установка последовательного типа. У седана мотор V8 с туробонаддувом. Его мощность примерно 650 лошадиных сил, "а электромотор может добавить еще около 100". На лимузины будет установлен мотор V12 мощностью более 800 лошадиных сил.

Проект "Кортеж" предполагает создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна. Он реализуется по поручению президента России с 2012 года. Предполагается, что первая партия лимузинов будет готова в конце этого года и начале следующего.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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