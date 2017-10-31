Супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская покинула территорию России. Об этом стало известно в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
"Вечером 29 октября в обстановке строжайшей секретности супруга Джигарханяна вместе с его тещей и тестем покинули территорию России", — рассказали в передаче. По предварительным данным, она могла улететь в Нью-Йорк, Тель-Авив или вернуться на родину — в Киев, где жила до знакомства с Джигарханяном.
Официальный представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур отметила, что решение уехать из России было эмоциональным, а не спланированным, и инициатива исходила от самой Виталины.
Комментарии
" супруга Джигарханяна вместе с его тещей и тестем"
не проще было написать "вместе со своими родителями"?
Этож сколько лет она зря вялого гоняла! Все труды в пропасть.
да, обломалась хохлушка с актерским имуществом)
не проще было написать "вместе со своими родителями"?
кто такие ее родители? а тесть и теща Джигарханяна - это звучит!
Вечером 29 октября в обстановке строжайшей секретности супруга Джигарханяна вместе с его тещей и тестем покинули территорию России
Какая то хреновая секретность если даже Андрейка Малахов склоняет по всему эфиру.
помню, мюзикл на мове у нее был в театре Джигарханяна
а самое смешное, что она уже продала все его имущество. не просто на себя переписала, а переписала и продала
31.10.2017 08:30
- гость -
да, обломалась хохлушка с актерским имуществом)
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не обломалась, смотрите интервью Джигарханяна
А мне этого старого... не очень умного облезлого орла не жалко. Никогда внучка не будет любить деда! Это противоестесственно. Но старые лохи зачем-то начинают себе придумывать сказки на ночь. Без лоха и жизнь плоха. А еврейка просто в своём еврейском репертуаре: облапошить. Ну, так ему и надо.