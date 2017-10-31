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Жена Джигарханяна покинула Россию

, ИА "Амител"
Решение уехать было эмоциональным

Фото: img-fotki.yandex.ru

Супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская покинула территорию России. Об этом стало известно в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

"Вечером 29 октября в обстановке строжайшей секретности супруга Джигарханяна вместе с его тещей и тестем покинули территорию России", — рассказали в передаче. По предварительным данным, она могла улететь в Нью-Йорк, Тель-Авив или вернуться на родину — в Киев, где жила до знакомства с Джигарханяном.

Официальный представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур отметила, что решение уехать из России было эмоциональным, а не спланированным, и инициатива исходила от самой Виталины.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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