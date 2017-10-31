Супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская покинула территорию России. Об этом стало известно в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
"Вечером 29 октября в обстановке строжайшей секретности супруга Джигарханяна вместе с его тещей и тестем покинули территорию России", — рассказали в передаче. По предварительным данным, она могла улететь в Нью-Йорк, Тель-Авив или вернуться на родину — в Киев, где жила до знакомства с Джигарханяном.
Официальный представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур отметила, что решение уехать из России было эмоциональным, а не спланированным, и инициатива исходила от самой Виталины.
Комментарии