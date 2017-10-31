Отметка о согласии на посмертное донорство может появиться в паспорте

Законопроект "О посмертном донорстве" был внесен сегодня в Госдуму. В соответствии с документом, граждане смогут давать свое согласие на изъятие органов после смерти, либо фиксировать свое несогласие, сообщает LIFE.
Отметку предлагается делать в паспортах россиян либо в водительском удостоверении. Кроме того, такая информация обязательно должна быть внесена в специализированную электронную базу данных, считают парламентарии. При этом любой гражданин сможет менять своё решение неограниченное число раз.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, сегодня в России проводится только 30% от необходимого числа операций по трансплантации органов. При этом тот факт, что в законе до сих пор не описан механизм выражения отказа человека на изъятие его органов после смерти, вызывает обоснованное недоверие к самому институту посмертного донорства, указывают законодатели.
Впервые вопрос о посмертном донорстве был на законодательном уровне поднят Госдумой в 2014 году. Инициатива долгое время находилась на рассмотрении, чтобы учесть все замечания со стороны экспертного сообщества.
Авторы документа считают его текущую версию наиболее дополненной и совершенной, поскольку они постарались учесть все основные замечания, высказанные Минздравом, Комитетом Госдумы по охране здоровья и юристами.
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