Начать или продолжить работу в сфере легкой промышленности теперь смогут только те сотрудники, которые прошли обучение по охране труда и проверку этих знаний. Все остальные к производству допущены не будут. Такие изменения произойдут в России с 1 ноября, сообщает "Парламентская газета".
"Работники, выполняющие обязанности, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда, должны проходить повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев — проверку соответствующих знаний", — сообщает газета.
Новые правила по охране труда в легкой промышленности устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при:
-
организации и проведении основных процессов и работ, связанных с производством и отделкой тканей и трикотажа,
-
производстве нетканых материалов, прядении,
-
производстве текстильных изделий и одежды,
-
обработке кожевенного сырья, дублении и отделке кожи,
-
выделке и крашении меха,
-
производстве одежды, обуви и других изделий из кожи и меха.
Правила обязательны для исполнения работодателями — индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы.
Комментарии
А то, что в России вводится новый инвестиционный портовый сбор? И, вроде бы, эти средства будут поступать на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского порта, находящихся в федеральной собственности? А размер сбора определит Правительство.
опять очередная кормушка для проверяющих
Все эти нововведения осуществляются только для увеличения количества чиновников и оправдания их существования. Просто противно смотреть как в случае несчастного случая у них просто праздник - очередной повод покошмарить производства. При "проверках" смотрят и штрафуют не столько за соблюдения правил охраны труда, сколько за ведение всевозможных журналов, которых уже десятки, правильную расстановку запятых в определённых графах. Можно с утра до вечера обучать, причём платно в структурах этих же чиновников, персонал, но потом ошибиться в журнале в номере инструкции и получить многотысячный штраф. И всё это "для соблюдения прав трудящихся".