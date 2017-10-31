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Сбербанк намерен продать 15 крупных офисов в городах и районах Алтая

, ИА "Амител"
Торги по всем лотам назначены на середину ноября

Фото: gcp.com.ru

Сбербанк намерен продать сразу 15 крупных офисов в городах и районных центрах Алтайского края, стоимость которых оценивается примерно в 315 млн рублей, сообщает ИА "Банкфакс".

Отмечается, что торги связаны с переформатированием сети. Все 15 объектов уже выставлены на продажу через площадку "Российского аукционного дома". Вся недвижимость — крупные офисы в городах и райцентрах.

Продать намерены объекты в Поспелихе (7,5 млн рублей), Павловске (14,5 млн рублей), Новоегорьевском районе (3,5 млн рублей), Благовещенке (11,2 млн рублей), Целинном (4,1 млн рублей) районе, Тогуле (4,4 млн рублей), Залесово (3,3 млн рублей), Ключах (4,7 млн рублей), Белокурихе (38 млн рублей), Горняке (9,5 млн рублей), Заринске (22,6 млн рублей), Славгороде (11,5 млн рублей).

В Барнауле продаются сразу несколько объектов: офис в ЖК "Анастасия" и офис по улице Челюскинцев, 67 площадью 1412 кв. м, стартовая цена которого составляет около 15 млн рублей.

Торги по всем лотам назначены на середину ноября.

Как сообщил изданию начальник отдела недвижимости Алтайского отделения Сбербанка Андрей Соловьев, это связано со спецификой части продаваемых помещений: "В каждом райцентре у нас расположено по одному действующему офису. В то же время, например, в Павловске в собственности банка находится три здания. То есть два из них пустуют либо заняты арендаторами — Сбербанк их не использует. Продаются неиспользуемые помещения, а все действующие офисы Сбербанка остаются по существующим адресам, нигде перемещения на данный момент не планируются".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

31.10.2017 07:39
- гость -

Сбер скидывает недвижимость, как незадолго до этого скинул часть персонала. Банк будущего

0  0
31.10.2017 07:52
- гость -

Наконец до до Грефа дожло как надо работать.

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