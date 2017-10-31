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Глава Минздрава назвала среднее время приезда "скорой" к больному

, ИА "Амител"
Быстрота стала возможной благодаря обновлению автопарка скорой помощи

Фото: dninews.com

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты сообщила, что бригада неотложной медицинской помощи доезжает до пациента в течение 20 минут в 88% случаев, сообщает РИА "Новости".

"В 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по стране в 88,2% процентах случаев, а при ДТП — в 94%", — сказала Скворцова.

Она отметила, что это стало возможным благодаря обновлению автопарка скорой помощи.

Так, за прошедшие месяцы 2017 года государство закупило 2,2 тысячи современных автомобилей скорой помощи. До конца года по регионам разошлют еще 1,1 тысячи. Сверх того, в бюджете запланировано выделение дополнительных трех миллиардов на закупку новых машин. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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