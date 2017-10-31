Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты сообщила, что бригада неотложной медицинской помощи доезжает до пациента в течение 20 минут в 88% случаев, сообщает РИА "Новости".
"В 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по стране в 88,2% процентах случаев, а при ДТП — в 94%", — сказала Скворцова.
Она отметила, что это стало возможным благодаря обновлению автопарка скорой помощи.
Так, за прошедшие месяцы 2017 года государство закупило 2,2 тысячи современных автомобилей скорой помощи. До конца года по регионам разошлют еще 1,1 тысячи. Сверх того, в бюджете запланировано выделение дополнительных трех миллиардов на закупку новых машин.
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