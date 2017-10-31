Возгорание автомобиля произошло в Новоалтайске в ночь на вторник, 31 октября, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 03:01. Через четыре минуты пожар был локализован, еще через две минуты – ликвидирован.
На пожар выезжали шесть сотрудников МЧС на двух спецмашинах.
Комментарии
Горела повозка ночующая на улице или даже во дворе. Зачем выезжали?
31.10.2017 08:36
- гость -
Что бы ты тщедушный дыма не надышался!
31.10.2017 08:36
- гость -
откуда знаете? в статье об этом не написано
Великолепная пятерка и вратарь