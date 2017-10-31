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Новости

Автомобиль Осмаева обстреляли под Киевом, его жена погибла

, ИА "Амител"
Автомобиль обстреляли из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха

Фото: youtube.com

Автомобиль уроженца Чечни Адама Осмаева обстреляли в Киевской области. Сам мужчина получил ранения, а его жена Амина Окуева, которая находилась в машине, погибла, сообщает РИА "Новости"

Известно, что машина была обстреляна из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха. На месте ЧП работают следственно-оперативные группы полиции.

Отметим, что на жизнь Осмаева и Окуевой покушались и раньше. Так, этим летом в Киеве уроженца Чечни ранили из пистолета, во время стрельбы Окуева ранила нападавшего.

Адам Осмаев привлек к себе внимание пять лет назад. Тогда он входил в экстремистскую группу. Один из задержанных, входивших в эту группу, рассказал, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра России) и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.10.2017 09:13
- гость -

Очень важная новость, как одни террористы других мочат? Актуальных российских новостей нет?

Например, Россия потратит $2 млрд на помощь Африке.Как сообщает ТАСС, правительство РФ приняло решение направить 2 млрд долларов (115 млрд рублей по текущему курсу) на развитие торговли в странах Африки. Соответствующее распоряжение глава кабмина Дмитрий Медведев подписал в субботу.

Или, Не дождавшись начала программы реструктуризации кредитов, регионы начали просить правительство о финансовой помощи. Хакасия рассчитывает на 28,2 млрд рублей для погашения своих долгов, Карелия объявила о нехватке 783 млн рублей для повышения зарплат бюджетникам, Сахалинская область шантажирует прекращением 25 госпрограмм, надеясь на компенсацию за перераспределение налоговых доходов. Эксперты ждут новых криков о помощи. Но на всех денег нет.

0  0
31.10.2017 09:29
- гость -

А вы знаете, что подконтрольный Администрации президента «Левада Центр» выпустил опрос, согласно которому менее половины россиян выступает за поддержку ДНР и ЛНР?
Не означает ли это сворачивание поддержки Донбаса?

0  0
31.10.2017 09:32
- гость -

Собаке собачья смерть. Живи, детей рожай, жизни радуйся. Нет, за автомат давай хвататься и алах акбар. Вот чего еще этим мажорам не хватает? Бабки есть, образование дали. Уроды, одним словом.

0  0
31.10.2017 09:34
- гость -

Всё по законам развития современных российско-чеченских отношений, Адам Окуев, он слишком много знал.

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