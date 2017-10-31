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Новости

Холодильник загорелся в административном здании в Барнауле

, ИА "Амител"
Пожар произошел в Центральном районе краевой столицы в ночь на 31 октября

Фото: ircity.ru

Холодильная камера загорелась в ночь на 31 октября в административном здании в Барнауле, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о пожаре в Центральном районе краевой столицы поступили в 03:06.

"В 03:11 на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пожар ликвидирован. На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве восьми человек личного состава и трех единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.10.2017 09:26
bservice

Если горит администрация - это кому то надо. Неужели такие дорогие продукты были в этом холодильнике.

0  0
31.10.2017 10:21
Макс

где написано, что горит администрация? Написано же русским языком

0  0
31.10.2017 10:23
Макс

написано же русским языком, что

0  0
31.10.2017 10:24
Макс

административное здание

0  0
31.10.2017 10:26
Макс

Амик, че ща фигня??? Почему все сообщение не публикуется? Какими-то урывками

0  0
31.10.2017 10:35
Гость

Здание краевой администрации. Нет?

0  0
31.10.2017 10:36
Гость

Здание редакции АМИКа . НЕТ?

0  0
31.10.2017 10:36
Гость

Здание театра. Нет?

0  0
31.10.2017 10:38
Гость

Открыл в Дубль ГИС, сколько зданий в Центральном районе. Несколько тысяч. Придется дальше еречислять. Может найдется.

0  0
31.10.2017 10:43
Гость

А какой холодильник?. Может не стоит покупать?

0  0
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