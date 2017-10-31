Король поп-музыки Майкл Джексон пятый раз подряд возглавил список самых богатых умерших знаменитостей по версии Forbes. Об этом пишет "Лайф".
Только в этом году доход умершего певца равен 75 миллионам долларов. На втором месте в этом рейтинге гольфист Арнольд Палмер. Он умер больше года назад, тем не менее его более 400 магазинов по-прежнему продают одежду под маркой Palmer, а компания AriZona Beverages выпустила более 400 миллионов упаковок напитка Палмера (смесь холодного чая и лимонада). Его доход в этом году составил 40 миллионов долларов.
На третьей строчке расположился художник Чарльз Монро Шульц, который создал ежедневный комикс Peanuts. Его доход в этом году оказался равен 38 миллионам долларов. Четвертое место занял Элвис Пресли с доходом 35 миллионов долларов, а пятое – Боб Марли с доходом 23 миллиона долларов.
Комментарии
Лучше быть не богатым,но живым
1.10.2017 10:06
- гость -
А хорошо жить - ещё лучше!)