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Новости

Эксперты заявили о снижении цен на бензин в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Это связано с тем, что одна из ВИНК в регионе незначительно опустила ценник

Фото: ax4.ru

Федеральные эксперты зафиксировали небольшое удешевление топлива в Алтайском крае в середине октября текущего года.

Согласно данным центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, снижение цен в период с 15 по 22 октября затронуло бензин марки АИ-92 и АИ-95.

Говоря о 92-м бензине, в ЦДУ ТЭК отмечают: "В Сибирском округе корректировка средней цены на 0,01 руб./литр, до 36,16 руб./литр, обусловлена снижением цен в сети АЗС одной из ВИНК (вертикально-интегрированная нефтяная компания — прим. ред.) в Алтайском крае и Иркутской области".

Что касается АИ-95, то по этому поводу в целом по СФО он также подешевел на 0,01 руб./литр, до 38,29 руб./литр, из-за снижения цен в сети АЗС все той же ВИНК в Алтайском крае и Иркутской области.

А вот стоимость дизельного топлива в Сибирском федеральном округе возросла до 38,18 руб./литр.

Напомним, Росстат на прошлой неделе опубликовал данные о динамике цен на топливо в стране в период с января по сентябрь, отметив, что с начала года в среднем по стране топливо подорожало более чем на 5%.

Удорожание ГСМ произошло и в Алтайском крае, впрочем, регион является одним из субъектов СФО, где цены на горючее остаются одними из самых низких.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.10.2017 10:05
- гость -

хватит врать!
что за заголовки? Бензин подешевел! на 1 копейку!!!
А солярка почему стоит, как АИ 95? Во всем мире дизель дешевле, т.к. бистрее и дешевле производится! только в нашем Гондурасе, если есть спрос, поднимают цену по максимуму!

0  0
31.10.2017 10:09
- гость -

Балоболы .В Раше быть этого не может.

0  0
31.10.2017 10:15
iOne

Налетай подешевело !!!

0  0
31.10.2017 10:28
- гость -

Делов на копейку, а шуму на рубль.
Вся сущность этого государства. Правда, когда оно творит подлости, "независимые" СМИ стараются этого не замечать.

0  0
31.10.2017 10:29
Кока-кольщик

0  0
31.10.2017 10:45
Александр

Стоило из-за 1 копейки статью писать? Больше на издевательство похоже, амик не позорься

0  0
31.10.2017 10:46
- гость -

бздуны блин - вы на заправках давно были

0  0
31.10.2017 10:57
- гость -

31.10.2017 10:05
- гость -
человек, который называет свою страну "Гондурасом", по определению не имеет право рот открывать.

0  0
31.10.2017 11:33
- гость -

31.10.2017 10:57
- гость -
А гондурасцы об этом знают?

0  0
31.10.2017 11:52
- гость -

31.10.2017 11:33
- гость -
а ты, алень, в Гондурасе живешь?

0  0
31.10.2017 12:06
- гость -

31.10.2017 11:52
- гость -

А Гондурас плохая страна? Почему ты так возбудился?

0  0
31.10.2017 12:16
- гость -

31.10.2017 11:52
- гость -
не смей свою страну Гондурасом называть, вот и всё.
не нравится здесь? вали отсюда.

0  0
31.10.2017 12:21
Дядя Вова

31.10.2017 12:16
- гость -
>>не нравится здесь? вали отсюда.
А куда он поедет? Где его ждут?

0  0
31.10.2017 12:37
Злая гостья

Моя страна, как хочу - так и зову.

0  0
31.10.2017 12:44
- гость -

дешевеет на копейки, дорожает на рубли...

0  0
31.10.2017 12:54
Дядя Вова

31.10.2017 12:37
Злая гостья
Да нет, это вы с Ышаком попутали.

0  0
31.10.2017 12:57
- гость -

человек, который называет свою страну "Гондурасом", по определению не имеет право рот открывать.
текст определения, пожалуйста, приведите))

0  0
31.10.2017 13:37
Павсекакий

"не смей свою страну Гондурасом называть, вот и всё.
не нравится здесь? вали отсюда."
--------
Гондурас,.. Гондурас - в сердце каждого из нас (с)
Если государство относится к своим гражданам, как к гондурасцам, они имеют полное право называть его Гондурасом.

0  0
31.10.2017 14:22
- гость -

Где подешевел бензин даже на копейку?

0  0
31.10.2017 22:35
николай

Прикиньте сколько сжирает эта Федеральная служба экспертов,денег налогоплательщиков,что-бы сворачивать кровь подобными обьявлениями.....

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