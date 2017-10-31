Фото: ax4.ru
Федеральные эксперты зафиксировали небольшое удешевление топлива в Алтайском крае в середине октября текущего года.
Согласно данным центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, снижение цен в период с 15 по 22 октября затронуло бензин марки АИ-92 и АИ-95.
Говоря о 92-м бензине, в ЦДУ ТЭК отмечают: "В Сибирском округе корректировка средней цены на 0,01 руб./литр, до 36,16 руб./литр, обусловлена снижением цен в сети АЗС одной из ВИНК (вертикально-интегрированная нефтяная компания — прим. ред.) в Алтайском крае и Иркутской области".
Что касается АИ-95, то по этому поводу в целом по СФО он также подешевел на 0,01 руб./литр, до 38,29 руб./литр, из-за снижения цен в сети АЗС все той же ВИНК в Алтайском крае и Иркутской области.
А вот стоимость дизельного топлива в Сибирском федеральном округе возросла до 38,18 руб./литр.
Напомним, Росстат на прошлой неделе опубликовал данные о динамике цен на топливо в стране в период с января по сентябрь, отметив, что с начала года в среднем по стране топливо подорожало более чем на 5%.
Удорожание ГСМ произошло и в Алтайском крае, впрочем, регион является одним из субъектов СФО, где цены на горючее остаются одними из самых низких.
Комментарии
хватит врать!
что за заголовки? Бензин подешевел! на 1 копейку!!!
А солярка почему стоит, как АИ 95? Во всем мире дизель дешевле, т.к. бистрее и дешевле производится! только в нашем Гондурасе, если есть спрос, поднимают цену по максимуму!
Балоболы .В Раше быть этого не может.
Налетай подешевело !!!
Делов на копейку, а шуму на рубль.
Вся сущность этого государства. Правда, когда оно творит подлости, "независимые" СМИ стараются этого не замечать.
Стоило из-за 1 копейки статью писать? Больше на издевательство похоже, амик не позорься
бздуны блин - вы на заправках давно были
31.10.2017 10:05
- гость -
человек, который называет свою страну "Гондурасом", по определению не имеет право рот открывать.