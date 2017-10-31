Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за непропуск автомобилистами пешеходов и велосипедистов. Об этом пишет "Росбалт".
Отметим, что ранее сумма штрафа составляла 1500 рублей, сейчас штраф вырос на одну тысячу рублей и составил 2500 рублей.
Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и административном штрафе за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), которые пользуются преимуществом в движении.
Ранее этот закон приняли депутаты Госдумы, а позже он получил одобрение в Совете Федерации.
Напомним, еще девять лет назад наказание за непропуск пешеходов составляло 100 рублей, потом оно выросло сразу в 10 раз и составило тысячу рублей. В 2013 году сумму штрафа подняли до полутора тысяч рублей.
Комментарии
Даже если решат проблему дорог в России дураки останутся.
Может хоть теперь пропускать начнут
Деньги на помощь Африке нужны сильно.
31.10.2017 10:34
- гость -
Пока никто не видит, нет ДПСников ловящих не пропопустивших, так и будут типа в упор не видеть
Велосипедистов надо штрафовать за нарушения правил перехода проезжей части. Они её переезжают, а по правилам, должны переходить пешком, а велик свой тащить рядом.
Может хоть теперь пропускать начнут
Начните переходить в положеных местах и правильно, а не нестись с выпучеными глазами выскакивая из-за кустов и думая, что машина может остановиться как вкопанная увидев вас.
А пешеходам то же надо увеличить штраф до 2500 руб. Что бы ходили по правилам, а то на дороге гололед, а они бегут как дикие и потом отвечай за этого .......
Я пешеход, но считаю, что пешеходы тоже часто нарушают и остаются безнаказанными.
Автобыдло опять негодует!!!
Я пешеход, но считаю, что пешеходы тоже часто нарушают и остаются безнаказанными.
Очень часто. Чаще,чем автомобилисты. Поверьте пешеходу.
хорошо.
в принципе, в цивилизованных странах за пешиков наказывают строго, согласен.
с одной поправкой: тогда и пешикам аналогичные штрафы за нарушение ПДД.
и плевать на трудности ГИБДД по администрированию этих штрафов. доставляйте в полицию, составляйте протоколы, и т.д.
уравняйте ответственность.
Закон должен быть одинаковым для всех.
закон должен быть для всех един, а то встанут недопешеходы, и замерают от счастья при виде машины, потом бегут, как сумашедшие, а хоть бы раз оштрафовали одного, так сразу бы ходить научились, и только по пешеходнику, и без наушников в ушах
а про автобыдло,от быдлопешеходов слышим, поверьте вас очень много)
Надо сказать, что у нас по сравнению опять же с "другими" странами и так не слабо пропускают пешеходов. Думаю те кто путешествуют замечали это. Пешеходы конечно тоже разные, кто-то понимает. А кто-то просто прёт уверенно. Самое конечно интересное это как люди оправдываться начинают, когда инспектор ловит все-таки. Удивляются, что кому-то они там должны чего-то. По многим видно, что именно отсутствие возможности купить автомобиль вызывает агрессивное отношение к людям за рулем.
Главный буржуин РФ любит,поднимать штрафы и налоги в один миг.А вот поднимать прожиточный минимум,зарплаты,пособия,тут ему требуются годы...
Всегда проще поднимать штрафы, ещё больше разжигая ненависть между водителями и пешеходами, чем наводить порядок на дорогах и обустраивать пешеходные переходы...
Наказывать нужно как водителей так и пешеходов! Нет у пешика документов, в отдел для выяснения личности... и нахлобучить согласно закона! Документы вряд ли будут с собой носить, а вот переходить по переходу научатся!
Такого понятия в ПДД как "непропуск пешеходов", есть понятие "Непредоставление преимущества в движении пешеходам". Учите мат.часть вместе с тем умником, кто это подписал.
Что значит "или другим участникам дорожного движения"? Таджики на ослах? Алкаши на четвереньках?
31.10.2017 11:20
- гость -
так в том-то и дело, что переходы есть, но по ним не переходят, переходят там, где им вздумается.
а еще масса баранов на красный переходит, тоже считают это нормальным.
поэтому не надо тут придумывать про отсутствие ПП, отсутствие мозгов у пешиков - вот главная проблема.
Так то на красный немало и машин прёт, а в машине ещё 4 потенциальных трупа.
вот такие штуки надо поставить на пешеходных переходах, сразу пропускать станут http: //fishki. net/auto/2417477-baryer-sposobnyj-ostanovity-pochti-ljuboj-gruzovik. html
31.10.2017 10:46
- гость -
Если вы за кустами ничё не видите куда несётесь то?
Месный, у тебя инстинкт самосохранения в детстве отбили, когда из кроватки роняли вниз головой?
31.10.2017 11:31
- гость -
приведи статистику по количеству нарушений по статье "проезд на красный".
на общем фоне это будет мизер.
а по пешикам никто и не даст статистику, их тупо не ловят.
31.10.2017 11:35
месный
альтернативноодаренный, какие кусты?
на Первомайке, в центре города, ПП есть.
так вот там регулярно на красный свет пешики перебегают.
никаких кустов, прекрасная видимость.
уже и на переходе и вне перехода пропускают. а их все давят и давят. может дело не в водителях?
31.10.2017 11:37
- гость -
Аргументы кончились - на личности переходим?
Я где попало не перехожу и из за кустов не выпрыгиваю, под колёса не кидаюсь - так, что не дождёшся. Вас походу не только роняли в детстве в низ головой, а прям фигачили ей об пол, раз вы понять не можете какую опасность для окружающих вы и вам подобные представляете, когда садитесь за руль.
была я в этом году в Анапе. Вот где водительский беспредел! Там не просто не пропускают пешеходов, а практически по ногам едут. Поверьте, в Барнауле очень дисциплинированные водители, чего не скажешь о пешеходах
раз вы понять не можете какую опасность для окружающих вы и вам подобные представляете, когда садитесь за руль.
Началось в деревне лето... А вы, а вы, а вы... За собой начните следить. Потом на других посматривай.
31.10.2017 11:41
- гость -
На ПП на первомайке не всегда успеваешь на зелёный перейти обе дороги и трамвайные пути, красный для пешехода может загорается когда уже идёшь по трамвайным путям, а остановится там негде, нет места вообще и если трамвай едет то выбора нет, только идти дальше. Так стало с тех пор как там проезжую часть расширили.
как "плохие" законы так Путин подписал,
как хорошие так Дума приняла
-
хотя о чем это я... в наибеднейшей стране автомобилистов больше чем пешеходов?
31.10.2017 11:49
- гость -
А как вы хотели. Лично я когда пешком и когда на машине никому опасность не несу, так, что за собой слежу, всегда следил, так что вполне имею, по вашему, полное право на других посматривать.
31.10.2017 11:51
месный
так может тебе там перевалочный пункт организовать? чай, кофе, кальян?
ты культяпки переставляй, и успеешь перейти.
так то одна из основных магистралей в центре, некогда всех увальней ждать.
а на красный ЗАПРЕЩЕНО переходить, если чо.
31.10.2017 11:55
- гость -
ты прочитай своими заркалками чё я написал ещё раз десять может врубишся или семки с пивасом моск уже вынесли. Повторю, на зелёный начал переходить и на трамвайных путях загорается красный, водятлы типа тебя сразу своими культяпками по педалям бьют как на старте на трэке, не давая закончить пешеходам перейти полностью дорогу. Если ты и перекрёстки таким-же методом будешь проезжать , стартуя на красный вдяря культяпкой по газу то очень скоро отъездишся влетев на своей памойке в порш или крузак, а может и в чё покруче.
когда перехожу дорогу, всегда убеждаюсь, пропустили ли меня. ни разу не было такого ,чтобы не пропустили. может я не там хожу?
да хоть 25 000 пусть сделают штраф, только и пешим тоже))
31.10.2017 11:51
месный
[старожил] [больше 500 сообщений]
31.10.2017 11:41
- гость -
На ПП на первомайке не всегда успеваешь на зелёный перейти обе дороги и трамвайные пути, красный для пешехода может загорается когда уже идёшь по трамвайным путям, а остановится там негде, нет места вообще и если трамвай едет то выбора нет, только идти дальше. Так стало с тех пор как там проезжую часть расширили.
так стой и жди зеленого снова, олЭнь
31.10.2017 12:13
- гость -
Вот когда у вас будут повреждения точно такие-же как у пешего можно и штраф уровнять.
31.10.2017 12:16
месный
Да пропускают пешеходов. Но когда они вылетают в темноте из-за сугроба там где нет перехода, то машина даже на скорости 40 км/ч не всегда успевает остановиться. Но справедливости ради, нужно заметить, что за непропуск пешехода ВНЕ перехода не штрафуют
31.10.2017 12:14
- гость -
схренали? если горит зелёный - можно переходить, или что-то в правилах изменилось и на зелёный переходить нельзя, тогда на какой переходить?
31.10.2017 12:05
месный
в очередной раз убедился в твоей невменяемости.
броня 48 табуреток вместо черепа.
тебе говорят: шевели ногами, чтобы успеть перейти. там нормальный интервал.
и, кстати, никто из водителей там не давит не упевших перейти пешиков. там таких случаев просто не было. всегда давали закончить переход. ну никто не станет давить живого человека, которого видишь прямо перед собой.
там в другом проблема: пешики перебегают на откровенный красный, когда по их мнению поблизости нет автомобилей, или думают, что успеют перебежать до подъезда авто.
хотя там красный горит. стой на месте, жди зеленого. но нет же, находятся особые животные, которые игнорят ПДД.
31.10.2017 12:16
месный
отвали, уроДина
31.10.2017 12:21
месный
красный для пешехода может загорается когда уже идёшь по трамвайным путям,
сам себе противоречишь
31.10.2017 12:19
- гость -
А зачем ехать со скоростью у которой тормозной путь дальше чем вы видите, там может быть, что угодно причём гораздо прочнее пешехода.
31.10.2017 12:16
месный
А вот когда ты перекрёсток проезжаешь, а пешеходам зелёный загорелся они выбегают орут и машут руками. И без разницы , что движение может по улице встать. Следовательно, если пешеход не успел, мне зелёный нужно давить
31.10.2017 12:22
- гость -
ну я то ногами шевелить умею, но есть и те кто не очень то ими уже шевелит в силу обстоятельств.
в одиночку месный не вытягивает битву за пешиков))
31.10.2017 12:25
iOne
А нафига выезжать на занятый перекрёсток, если проехать его нет возможности, это нарушение ПДД и штраф за это есть даже?
31.10.2017 12:27
- гость -
Ну и что - главное процесс!
пешеход ,даже если он прав, он не всегда жив)))
поэтому , когда я -пешеход, всегда убеждаюсь прежде всего в своей безопасности, и даже если водитель нарушает, я его пропущу, т.к. своя жизнь мне дороже, чем 30 секунд потерянного времени
Почему занятый?
Просто длинный, на переезде через трамвайные пути яма. Выезжал на мигающий зелёный, чтобы не пребегать к экстренному торможению
31.10.2017 12:24
месный
Хорошо. Представим ситуацию. Я еду по городу в правом ряду со скоростью 20 км/ч. Ну вот такой я тормоз!!!!. Видимость - 300 метров., но я все равно еду не спеша. Никаких переходов (ни регулируемых, ни нерегулируемых рядом нет) . Только справа на обочине -сугроб. Когда я нахожусь в 1 метре от сугроба, из-за него вылетает подросток в капюшоне и наушниках и не глядя летит через дорогу. Я-педаль в пол и все равно задеваю бампером его , пардон, задницу. Вопрос : С какой скоростью мне надо было ехать, чтобы увидеть прячущегося за сугробом слепого, глухого и судя по всему бессмертного подростка и еще остановиться, когда он вылетел?
1.10.2017 10:52
-Гость-
А кто тебе мешает выбрать скоростной режим из погодных условий, как то предписывают правила?
Если не можешь на текущей скорости остановить авто за пять метров, снижай скорость в двое и еще раз пытайся.
31.10.2017 10:59
- гость -
потому, что 100% автомобилистов, когда выходят из авто становятся пешеходами.
На Власихинской чуть не сбил чудака, который бежал через дорогу в 30 метрах от светофора. Это чудак, подбежал к авто, сел за руль и стал трогаться.
31.10.2017 12:50
- гость -
15 км/ч тогда бы успели остановиться. Тут видимость не 300 метров, а столько сколько до сугроба потому как , что за ним невидно и может представлять опасность. А если бы вы ехали 60 км/ч то бессмертный подросток ещё бы вам весело помахал руками-ногами в своём полёте и возможно достался бы ещё кому нибудь с левого ряда.
31.10.2017 13:00
месный
а че не три?
Вообще по хорошему, нужно снять с автомобилиста ответственность за пешика, который переходит где попало и запрещенный сигнал светофора.
31.10.2017 11:27
А как назвать лиц, которые пешком несутся по проезжей части к автостоянке или гаражам в нарушения правил? Это пешик или спешившиеся водятлы?
Обсуждаются штрафы за то что НЕ ПРОПУСТИЛ пешехода НА ПЕРЕХОДЕ. Это действительно нарушение. А не то, с какой скоростью и в каком ряду и на какого цвета машине нужно ехать, чтобы бабка, решившая перебежать дорогу между машинами, осталась жива!!!!
А как назвать лиц, которые пешком несутся по проезжей части к автостоянке или гаражам в нарушения правил? Это пешик или спешившиеся водятлы?
хилый вброс.
не надо разделять пешиков и водятлов нарушающих ПДД. это БАРАНЫ. и тот кто им сочувствует является БАРАНОМ.
31.10.2017 12:50
- гость -
Я так из-за сугроба чуть в машину полицейских не въехал. Они с люстрой выскочили в пяти метрах от меня. Дело было днем.
31.10.2017 13:12
- гость -
Не согласиться с этим только БАРАН.
Где -то с полгода назад был случай, когда бабуля на ВРЗ понеслась через дорогу , не дойдя 5 метров до перехода. Причем , не просто пошла, а реально понеслась между машинами. В итоге была сбита , одной машиной, а вторая машина, водитель которой в условиях гололеда пытался объехать летящую машину, была разбита об столб. Бабуля осталась жива. Но поумнела ли?
31.10.2017 13:12
- гость -
не надо их недооценивать - они алени
31.10.2017 13:12
- гость -
не надо их недооценивать - они алени
Не согласиться с этим только БАРАН.
месный будет не согласен
я же сказал. месный не согласен)
Никаких переходов (ни регулируемых, ни нерегулируемых рядом нет) . Только справа на обочине -сугроб.
А вот в сугроб башкой надо тех, кто его туда трактором сдвинул и забыл до весны, а в отчёте вывез 10 000 тонн снега за ночь, а Дугин это подписал и денежки попилили. Выход один: судиться с теми, кто халатно относится к своей работе, хотя ответственность ляжет всё одно на водителя. Но если молча соглашаться с наказанием ничего и не изменится. Так и будет как у " месного": "15 км/ч тогда бы успели остановиться. Тут видимость не 300 метров, а столько сколько до сугроба потому как , что за ним невидно и может представлять опасность".
Можно ещё не ездить на машине, а слегка толкать или тянуть как саночки, а что, на льду удобно.
31.10.2017 13:00
месный
Это какой пункт ПДД рекомендует ехать со скоростью 15 км/ч, если на обочине есть сугробы деревья, урны, лавочки?
Это какой пункт ПДД рекомендует ехать со скоростью 15 км/ч, если на обочине есть сугробы деревья, урны, лавочки?
Это не пункт ПДД. Это бараноидальный бред у месного.
31.10.2017 13:22
- гость -
10.1
31.10.2017 13:29
месный
притянуто за уши.
31.10.2017 13:21
- гость -
Ну так за это не оштрафуют водителей по этому закону.
31.10.2017 13:33
- гость -
Нормально все. Сугроб на обочине, закрывающий обзор - это дорожные условия.
Ну тогда и бабка , вылетевшая как черт из табакерки - это тоже дорожное условие
Кто бы ещё гибддэшникам объяснил понятие "уступить дорогу". Нсли пешеход ступил на переход, но до вашей полосы ему идти метров десять с другой стороны дороги (а ходят они не торопясь), то вы можете проехать, т.к. не создадите нму помех. У гибддэшников почему-то иное мнение. Может потому, что их из колхозов понабрали?
31.10.2017 13:49
Массаж мозга
в суд
"в суд"
--------
Он мало отличается от колхозанов-гибддэшников. Суду проще взять с меня 2500.
Нужно отменить штрафы за пешеходов.
И для перехода дороги, чтобы машины остановились и пропустили, обязать поднимать вверх руку. Тогда будет порядок и однозначность, и количество пострадавших сократится
31.10.2017 13:33
- гость -
Ничё подобного, препятствие закрывающее обзор видишь, то что из за него может выпрыгнуть бессмертный подросток знаешь - ничё не притянуто.
А еще с крыши, стоящего вдоль дороги дома, может упасть под колеса бессмертный суицидник, или из закрытого канализационного люка может выскочит бессмертный сантехник. А вообще, кому я объясняю?
31.10.2017 13:58
- гость -
Не не так. Разрешить оборот пистолетов и автоматов. Пешеход будет подходя к переходу не руку вверх подымать а очередь давать перпендикулярно дороге, вот тогда будет порядок и однозначность и со временем количество пострадавших вообще нулевое будет, почти.
31.10.2017 14:06
месный
и попадет в вас, когда вы будете спокойненько на балконе курить
Разрешить оборот пистолетов и автоматов. Пешеход будет подходя к переходу не руку вверх подымать а очередь давать перпендикулярно дороге,
Ты в натуре баран. Как ты своей кашей внутричерепной объеденил оборот и применение боевого оружия в местах нахождения людей? Ты сходи мозг проветри. Ахинею уже изрыгаешь.
А кто-нибудь знаком с местным лично? Он адекватен?
Ребята может уже успокоимся и перестанем друг друга грязью поливать??? Давайте посмотрим правде в глаза!!! Я вот например водитель, но ведь я не всегда им был и в магазин через дорогу тоже на авто не езжу. Каждый день вижу как на расстоянии в 10, 15, 20 и.т. метрах от пешеходного перехода пешеходы переходят дорогу, при этом ещё и очень вольготно, не скрою, некоторые быстро это делают. И всё же я предпочитаю подойти к пешеходному переходу и остановиться на обочине (замете не на дороге, а на обочине) убеждаюсь, что водитель меня заметил и по крайней мере сбрасывает скорость, что б меня пропустить и только потом иду (быстрым шагом или вообще бегом, так как понимаю, что если я буду медлить и "Идти от бедра" то создам затруднение на полосе движения, которых и без меня хватает, и ни я ни другие рядом стоящие пешеходы не знают, что в голове у водителя происходит, может он быстро едет не от того что ему так хочется, а так сложилась ситуация, которая не терпит промедления. Ну не остановится такой водитель. Ничего страшного остановится другой. В то же время я понимаю, что пешеходный переход это зона повышенной опасности, не смотря на то, что там преимущество у пешехода и сейчас объясню почему... отчасти это вина городских властей и ГИБДД, т.к. мало где можно увидеть светоотражающую разметку, на мелких улицах знаки не имеют светоотражающего фона, пешеходные переходы и их обочины не освещены, не обеспечен обзор для водителя, т.е. из-за каких-то препятствий будь то снежный сугроб, столб, дерево кусты, остановка, автобус и т.д. водитель не может заметить пешехода. Я уверен, что любой водитель не захочет рисковать и спорить за дорогу с пешеходом если вовремя его увидит. Безопасность участников дорожного движения зависит не только от водителя... Пешеход так же должен убедиться в безопасности своего маневра, как и водитель, а не "Сохраняться" и бежать. Ведь от того, что вы выскочите на дорогу, водитель вас собьёт и получит этот злополучный штраф 2500 руб., у вас здоровья не прибавится!!! Так что, ответственность должна быть равно
31.10.2017 14:19
- гость -
Спасибо вам. Вы подытожили всё, что я пыталась донести!.
31.10.2017 14:19
- гость -
Зря мешочек с бисером открыл перед месным. )
31.10.2017 14:26
- гость -
Не за что... Я это пытаюсь в каждой новости про штрафы донести!!! Но вот беда... Не жизни людей беспокоят ГД и Президента, а полнота бюджета и их карманов. Так что что бы выжить нужно думать головой и водителям и пешеходам!!!
Не жизни людей беспокоят ГД и Президента, а полнота бюджета и их карманов. Так что что бы выжить нужно думать головой и водителям и пешеходам!!!
+100500
не дадим на себе наживаться! пешеходы не ходите где попало и ждите когда вас пропустят. водители пропускайте пешеходов. хрен властям, а не наши денежки.
31.10.2017 14:28
- гость -
Да пусть беснуется!!! Это коротка дорога его прямиком к инвалидной коляске и приведет!!!
Юмор конечно черный, но будет он, не тем и не другим (не водителем, не пешеходом)
31.10.2017 14:32
- гость -
Аминь. )
31.10.2017 14:50
- гость -
А где месный потерялся? Гифкой любуется? )
31.10.2017 14:19
- гость - +100500 Да, аккуратнее пешеходов, чем водители, нет. Иногда диву даешься, КАК люди не ценят свое здоровье, да и жизнь порой, только идя на принцип :"Я прав, и не волнует, меня должны пропустить". Но ведь каждый в жизни сталкивался с поломкой элементарной бытовой техники, почему бы не предположить, что машина тоже может ломаться, и вдруг это будет именно сейчас, когда вы с гордо поднятой головой, не убедившись, что вас пропускают, шагаете на проезжую часть, разве не жизненная ситуация? И неважно, что будет потом - разбор полетов, определение виновного и т.д. - вы-то пострадали уже, и ладно, если живы. Почему эти мысли не приходят в голову пешеходам?
Может у старых жигулей тросик газа закусило, или внезапный приступ у водителя, а тут Королева Дороги (читай ТП) красиво идёт от бедра и смотрит в другую сторону...
31.10.2017 15:22
Vista
тут на днях "месному" пытались объяснить, что на одной чаше весов потенциальные 2 с половиной года в колонии для водителя, по неосторожности нарушившего ПДД, а на другой чаше могила пешика, который был уверен в своей правоте. и что поэтому пешики должны быть внимательнее всех остальных, они рискуют более всех на дороге.
1.10.2017 13:49
Массаж мозга
Официально, если видно двойную сплошную, то нужно уступатьтолько когда пешеход находиться на твоей стороне дороги.
Но должна быть двойная сплошная, и ее должно быть видно.
31.10.2017 14:06
месный
Берешь трехметровую трубу с приваренным к одному концу молотом и выходишь на ПП. Кто не успел затормозить - будет ремонтировать машину больше, чем ты свое здоровья попортишь. А если тому, кто не у спел затормозить, не повезет, и молот пробьет стекло, то ремонтировать ему придется и свое здоровье.
31.10.2017 15:49
Правдофил
Как бы потом эта 3-х метровая труба с молотом, сама-собой не причинила бы увечия и маральные страдания "местному"
31.10.2017 15:55
- гость -
У меня и бес посторонних предметов бес проблем получается переходить дорогу.
31.10.2017 15:30
- гость -
А может бабка старая идёт которая на два метра только видит или инвалид какой, да мало-ли кто, задумался человек или "ворон ловит", да вот ребёнок - от них можно чего угодно ожидать. В курсе, что такие люди есть и они тоже имеют право ходить по земле и жить хотят вне зависимости от чсв водителя.
31.10.2017 16:26
месный
Да поймите вы уже!!! Проезжая часть это не то место, где можно о чем-то задуматься или "Ворон ловить", подпускать детей без сопровождения взрослых, тем более малолетних к проезжей части и тем более переводить их через дорогу в неположенном месте - это преступление!!! Этим взрослые показывают детям, что можно ходить, где угодно и как угодно и ничего за это тебе не будет!!! Да вот только беда, в один момент может всё закончиться плачевно... И уже не будет смысла искать правых и виноватых, потому как любое железо можно починить, а человеческую жизнь не вернуть!!! Подумайте об этом когда будете искать виноватых среди водителей и пешеходов. В конце концов и тем и другим голова дана для того, что бы думать, а не шапку носить!!! Хотя достаточно у нас людей, которые голову применяют исключительно по второму варианту.
если кидать в бетонную стену горох, то результат, в виде пробитой дыры, появится раньше чем месный поймет, ччто на дороге обе стороны являются участниками движения и в соответствии с ПДД должны выполнять свои обязанности.
свежий пример. еду 40 минут назад вниз по Красноармейскому. подъезжаю к Крупской на свой зеленый. но на красный пешеходный побежал один баран и за ним еще пара. трамваев не было. куда идиоты скакали? и полчаса назад стою на партизанской перед красноармейским (возле Сити). два барана (дед с бабкой лет 50-60) ведут внука через Партизанскую в 15 метрах (15!!! КАРЛ!!!) от пешеходника.
месный, продолжай неадеквата включать, бронелобый.
а чего ты не догнал их и не покарал, анально
31.10.2017 17:58
месный
[СЃС‚Р°СЂРѕР¶РёР»] [Р±РѕР»СЊС€Рµ 500 СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёР№]
а чего ты не догнал их и не покарал, анально
да я вообще вас, любителей анала, презираю и стараюсь не касаться. но вы постоянно на дорогах или на красный едете, или в десяти метрах переходите.