Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за непропуск автомобилистами пешеходов и велосипедистов. Об этом пишет "Росбалт".
Отметим, что ранее сумма штрафа составляла 1500 рублей, сейчас штраф вырос на одну тысячу рублей и составил 2500 рублей.
Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и административном штрафе за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), которые пользуются преимуществом в движении.
Ранее этот закон приняли депутаты Госдумы, а позже он получил одобрение в Совете Федерации.
Напомним, еще девять лет назад наказание за непропуск пешеходов составляло 100 рублей, потом оно выросло сразу в 10 раз и составило тысячу рублей. В 2013 году сумму штрафа подняли до полутора тысяч рублей.
Комментарии
Даже если решат проблему дорог в России дураки останутся.
Может хоть теперь пропускать начнут
Деньги на помощь Африке нужны сильно.
31.10.2017 10:34
- гость -
Пока никто не видит, нет ДПСников ловящих не пропопустивших, так и будут типа в упор не видеть
Велосипедистов надо штрафовать за нарушения правил перехода проезжей части. Они её переезжают, а по правилам, должны переходить пешком, а велик свой тащить рядом.
Может хоть теперь пропускать начнут
Начните переходить в положеных местах и правильно, а не нестись с выпучеными глазами выскакивая из-за кустов и думая, что машина может остановиться как вкопанная увидев вас.
А пешеходам то же надо увеличить штраф до 2500 руб. Что бы ходили по правилам, а то на дороге гололед, а они бегут как дикие и потом отвечай за этого .......
Я пешеход, но считаю, что пешеходы тоже часто нарушают и остаются безнаказанными.
Автобыдло опять негодует!!!
Я пешеход, но считаю, что пешеходы тоже часто нарушают и остаются безнаказанными.
Очень часто. Чаще,чем автомобилисты. Поверьте пешеходу.
хорошо.
в принципе, в цивилизованных странах за пешиков наказывают строго, согласен.
с одной поправкой: тогда и пешикам аналогичные штрафы за нарушение ПДД.
и плевать на трудности ГИБДД по администрированию этих штрафов. доставляйте в полицию, составляйте протоколы, и т.д.
уравняйте ответственность.
Закон должен быть одинаковым для всех.
закон должен быть для всех един, а то встанут недопешеходы, и замерают от счастья при виде машины, потом бегут, как сумашедшие, а хоть бы раз оштрафовали одного, так сразу бы ходить научились, и только по пешеходнику, и без наушников в ушах
а про автобыдло,от быдлопешеходов слышим, поверьте вас очень много)
Надо сказать, что у нас по сравнению опять же с "другими" странами и так не слабо пропускают пешеходов. Думаю те кто путешествуют замечали это. Пешеходы конечно тоже разные, кто-то понимает. А кто-то просто прёт уверенно. Самое конечно интересное это как люди оправдываться начинают, когда инспектор ловит все-таки. Удивляются, что кому-то они там должны чего-то. По многим видно, что именно отсутствие возможности купить автомобиль вызывает агрессивное отношение к людям за рулем.