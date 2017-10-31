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Путин одобрил повышение штрафов за непропуск пешеходов и велосипедистов

, ИА "Амител"
Закон подписан президентом России Владимиром Путиным

Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении штрафов за непропуск автомобилистами пешеходов и велосипедистов. Об этом пишет "Росбалт".

Отметим, что ранее сумма штрафа составляла 1500 рублей, сейчас штраф вырос на одну тысячу рублей и составил 2500 рублей.

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях и административном штрафе за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), которые пользуются преимуществом в движении.

Ранее этот закон приняли депутаты Госдумы, а позже он получил одобрение в Совете Федерации.

Напомним, еще девять лет назад наказание за непропуск пешеходов составляло 100 рублей, потом оно выросло сразу в 10 раз и составило тысячу рублей. В 2013 году сумму штрафа подняли до полутора тысяч рублей.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.10.2017 10:30
- гость -

Даже если решат проблему дорог в России дураки останутся.

0  0
31.10.2017 10:34
- гость -

Может хоть теперь пропускать начнут

0  0
31.10.2017 10:39
- гость -

Деньги на помощь Африке нужны сильно.

0  0
31.10.2017 10:39
месный

31.10.2017 10:34
- гость -

Пока никто не видит, нет ДПСников ловящих не пропопустивших, так и будут типа в упор не видеть

0  0
31.10.2017 10:44
- гость -

Велосипедистов надо штрафовать за нарушения правил перехода проезжей части. Они её переезжают, а по правилам, должны переходить пешком, а велик свой тащить рядом.

0  0
31.10.2017 10:46
- гость -

Может хоть теперь пропускать начнут

Начните переходить в положеных местах и правильно, а не нестись с выпучеными глазами выскакивая из-за кустов и думая, что машина может остановиться как вкопанная увидев вас.

0  0
31.10.2017 10:52
-Гость-

А пешеходам то же надо увеличить штраф до 2500 руб. Что бы ходили по правилам, а то на дороге гололед, а они бегут как дикие и потом отвечай за этого .......

0  0
31.10.2017 10:56
- гость -

Я пешеход, но считаю, что пешеходы тоже часто нарушают и остаются безнаказанными.

0  0
31.10.2017 10:56
- гость -

Автобыдло опять негодует!!!

0  0
31.10.2017 10:59
- гость -

Я пешеход, но считаю, что пешеходы тоже часто нарушают и остаются безнаказанными.

Очень часто. Чаще,чем автомобилисты. Поверьте пешеходу.

0  0
31.10.2017 11:01
- гость -

хорошо.
в принципе, в цивилизованных странах за пешиков наказывают строго, согласен.
с одной поправкой: тогда и пешикам аналогичные штрафы за нарушение ПДД.
и плевать на трудности ГИБДД по администрированию этих штрафов. доставляйте в полицию, составляйте протоколы, и т.д.
уравняйте ответственность.
Закон должен быть одинаковым для всех.

0  0
31.10.2017 11:11
гость

закон должен быть для всех един, а то встанут недопешеходы, и замерают от счастья при виде машины, потом бегут, как сумашедшие, а хоть бы раз оштрафовали одного, так сразу бы ходить научились, и только по пешеходнику, и без наушников в ушах
а про автобыдло,от быдлопешеходов слышим, поверьте вас очень много)

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31.10.2017 11:12
iOne

Надо сказать, что у нас по сравнению опять же с "другими" странами и так не слабо пропускают пешеходов. Думаю те кто путешествуют замечали это. Пешеходы конечно тоже разные, кто-то понимает. А кто-то просто прёт уверенно. Самое конечно интересное это как люди оправдываться начинают, когда инспектор ловит все-таки. Удивляются, что кому-то они там должны чего-то. По многим видно, что именно отсутствие возможности купить автомобиль вызывает агрессивное отношение к людям за рулем.

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