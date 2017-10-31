Фото: megasmi.net
Председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс предсказал России энергетический кризис, если в стране не проведут реформирование отрасли и не ускорят ввод новых мощностей.
Об этом он заявил в интервью "Российской газете", напомнив, что десять лет назад во многих регионах РФ банально не хватало мощностей. Что касается текущей ситуации, то, по словам Чубайса, "сегодня у нас запас есть".
"Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему", — добавил он.
Если же государство не прислушается к мнению экспертного сообщества, то, как считает председатель правления "Роснано", это обернется настоящей драмой.
"Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30", — подчеркнул Анатолий Чубайс, акцентировав внимание и на том, что при дефиците электроэнергии вверх устремятся и цены на нее.
Комментарии
Прибыль нужно было инвестировать в развитие и ремонт имеющегося , а не хапать безмерно, тогда бы о нехватке мощностей вопрос даже не появился.
Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30", — подчеркнул Анатолий Чубайс, акцентировав внимание и на том, что при дефиците электроэнергии вверх устремятся и цены на нее.
шантажом попахивает, за такое Иосиф Виссарионович, ну сами знаете что...
31.10.2017 10:39
- гость -
Прибыль нужно было инвестировать в развитие и ремонт имеющегося , а не хапать безмерно, тогда бы о нехватке мощностей вопрос даже не появился.
Это один способ решения проблемы. Ещё можно меньше за границу продавать э/энергию. А третий-отправить Чубика и его подельников в тюрьму с конфискацией.
Почему его не посадили за воровство то ещё? Сколько денег он спер в своём роснано?
Вообще эксперты наоборот говорят что у нас профицит энергии и некуда её девать.
Энергоёмкие предприятия все по закрывали.
рыжим веры нет ваще!!! он рашку на ваучер натянул "ржавоволосый" и ему за это ни чего, а так Ахота ему чЁто сделать
После назначения на должность «главного энергетика страны» Анатолий Борисович, надо отдать ему должное, провел «оздоровление» российской энергетики показал, кто здесь главный. Заключалось это в отключениях всякого рода неплательщиков за электроэнергию, в том числе больниц, детских садиков, в\частей ПВО, а также заводов и фабрик, что лишний раз намекает нам на абсолютную неприкосновенность Чубаса и не иллюзорную возможность внезапного конца света в РФ во время пребывания онго на посту РАО ЕЭС . Мерзавец, слов больше нет.
Пристрелить бы эту мразь. Да и не только эту
что десять лет назад во многих регионах РФ банально не хватало мощностей. Что касается текущей ситуации, то, по словам Чубайса, "сегодня у нас запас есть".
а то, надо больше заводов позакрывать, глядишь и еще мощности появяться...
А в Германии тем временем на рынке электроэнергии впервые цена ушла в минус из за осенних ветров! Выгодно всем, и частникам продающим энергию в сеть, и государству не вкладывать.
1. сейчас избыток электроэнергии, и довольно весомый её экспорт.
2. не понятно на чем основаны его прогнозы, нет расчетов
3. совершенно непонятно какое отношение к энергетике имеет руководитель Роснано?
и это говорит вор от энергетики. Наглость запредельная.
31.10.2017 11:09
- гость
Ну раз Чубайс говорит об энергетике, то он соответственно имеет к ней отношение. Или ты считаешь, что Чубайс дурак? )))
давно пора платить частным лицам за продажу энергии в сеть! Все решение проблемы.
а то, надо больше заводов позакрывать, глядишь и еще мощности появяться...
и тарифы на население вырастут
31.10.2017 11:19
- гость -
ЧУбайс руководит Роснано.
Роснано и энергетика - разные вещи.
не чубайсово дело про энергетику базарить.
так понятнее?
Прогноз десятилетней давности о росте потребления электроэнергии в России не подтвердился. Сегодня у нас около 240 Гвт мощностей, потребление в номинале 180Гвт, в пике не более 200. Т.е. у нас избыток минимум на 10-15лет. За лишнюю мощность надо платить и ее оплачивают потребители - предприятия. Для населения рост тарифов небольшой 4-7% в год, а вот для предприятий рост в 1 квартале этого года был больше 20% и в июле на 35-40% для компенсации перекрестки населения, ВИЭ, ввода новых мощностей, которые не нужны. По прогнозу в 2025 году 30% генерации будет простаивать, и ее будут оплачивать потребители просто для того чтобы "было". Естественно все это отразится на зарплатах и ценах.
31.10.2017 11:41
- гость -
Т.Е. Чубайс врёт?
"А в Германии тем временем на рынке электроэнергии впервые цена ушла в минус из за осенних ветров! Выгодно всем, и частникам продающим энергию в сеть, и государству не вкладывать."
Сам-то понимаешь что написал? Если не понимаешь смысла термина - не пиши.
1. Вся эта альтернативная энергетика дотируется и содержится за счет традиционной.
2. Насчет выгодности - полюбопытствуй насчет тарифа для населения.
3. А когда штиль и пасмурно где Германия берет электроэнергию?
4. Почему растет в Германию импорт газа, несмотря на уникально теплую зиму?
31.10.2017 11:46
- гость
ты по русски не понимаешь?
11:41
Еще как, приложив руку к уничтожению экономического уклада, промышленности и развалу энергетики, он защищает интересы некоторых финансовых групп. Погуглите "крест смерти" 2003 год. И посмотрите вокруг - где ТЭЦ-1, сколько задействовано мощности ТЭЦ-2, где пиковая котельная и это несмотря на ограничение перетоков в Барнаул дешевой энергии, чтобы не конкурировала.
по точнее что именно погуглить?
энергетика крест чубайса - смотришь в картинках графики, не позже 2005 года потребление превысит мощность, а нас катастрофа. И где?
Расстрелять в подземельях Лубянки!
Отправить к Березовскому.
О чем он вообще говорит, если электроэнергию экспортируем в Китай и Монголию?
Странно, что этот талантливейший энергетик в президенты не собирается.