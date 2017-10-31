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Председатель правления ОАО "Роснано" Анатолий Чубайс предсказал России энергетический кризис, если в стране не проведут реформирование отрасли и не ускорят ввод новых мощностей.
Об этом он заявил в интервью "Российской газете", напомнив, что десять лет назад во многих регионах РФ банально не хватало мощностей. Что касается текущей ситуации, то, по словам Чубайса, "сегодня у нас запас есть".
"Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему", — добавил он.
Если же государство не прислушается к мнению экспертного сообщества, то, как считает председатель правления "Роснано", это обернется настоящей драмой.
"Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30", — подчеркнул Анатолий Чубайс, акцентировав внимание и на том, что при дефиците электроэнергии вверх устремятся и цены на нее.
Комментарии
Прибыль нужно было инвестировать в развитие и ремонт имеющегося , а не хапать безмерно, тогда бы о нехватке мощностей вопрос даже не появился.
Тогда мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30", — подчеркнул Анатолий Чубайс, акцентировав внимание и на том, что при дефиците электроэнергии вверх устремятся и цены на нее.
шантажом попахивает, за такое Иосиф Виссарионович, ну сами знаете что...
31.10.2017 10:39
- гость -
Прибыль нужно было инвестировать в развитие и ремонт имеющегося , а не хапать безмерно, тогда бы о нехватке мощностей вопрос даже не появился.
Это один способ решения проблемы. Ещё можно меньше за границу продавать э/энергию. А третий-отправить Чубика и его подельников в тюрьму с конфискацией.
Почему его не посадили за воровство то ещё? Сколько денег он спер в своём роснано?
Вообще эксперты наоборот говорят что у нас профицит энергии и некуда её девать.
Энергоёмкие предприятия все по закрывали.
рыжим веры нет ваще!!! он рашку на ваучер натянул "ржавоволосый" и ему за это ни чего, а так Ахота ему чЁто сделать
После назначения на должность «главного энергетика страны» Анатолий Борисович, надо отдать ему должное, провел «оздоровление» российской энергетики показал, кто здесь главный. Заключалось это в отключениях всякого рода неплательщиков за электроэнергию, в том числе больниц, детских садиков, в\частей ПВО, а также заводов и фабрик, что лишний раз намекает нам на абсолютную неприкосновенность Чубаса и не иллюзорную возможность внезапного конца света в РФ во время пребывания онго на посту РАО ЕЭС . Мерзавец, слов больше нет.
Пристрелить бы эту мразь. Да и не только эту
что десять лет назад во многих регионах РФ банально не хватало мощностей. Что касается текущей ситуации, то, по словам Чубайса, "сегодня у нас запас есть".
а то, надо больше заводов позакрывать, глядишь и еще мощности появяться...
А в Германии тем временем на рынке электроэнергии впервые цена ушла в минус из за осенних ветров! Выгодно всем, и частникам продающим энергию в сеть, и государству не вкладывать.
1. сейчас избыток электроэнергии, и довольно весомый её экспорт.
2. не понятно на чем основаны его прогнозы, нет расчетов
3. совершенно непонятно какое отношение к энергетике имеет руководитель Роснано?