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Мединский удивился низким сборам фильма "Матильда"

, ИА "Амител"
По словам Мединского, он думал, что картина в первый уикенд соберет больше денег

Фото: news.ykt.ru

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал невысокие сборы нашумевшего фильма "Матильда", сообщает "Интерфакс".

"Первый уикенд, по-моему, 210 миллионов. Я думал, будет больше после такой рекламной кампании", — сказал он.

Ранее режиссер фильма Алексей Учитель говорил, что за первые два дня проката "Матильда"собрала 69 миллионов рублей. При этом он отметил, что картина могла собрать больше денег, если бы ее можно было рекламировать на телевидении.

Напомним, картина "Матильда", вызвавшая большой общественный резонанс, вышла в широкий прокат 26 октября. До выхода в прокат "Матильда" оказалась в центре скандала — депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против ленты, утверждая, что в ней присутствуют элементы, оскорбляющие чувства верующих. Фильм рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

31.10.2017 13:26
- гость -

Ее на телевидение и так рекламировали больше чем кого либо.

0  0
31.10.2017 13:27
- гость -

Естественно Медицинский удивился, Вы считаете людей безмозглой толпой, быдлом, а на деле это не так.
Верните людям деньги, кто сходил и кому не понравился Ваш "товар" - фильм.

0  0
31.10.2017 13:29
- гость -

Мне понравился. Хватит строчить проплаченые посты.

0  0
31.10.2017 13:34
- гость -

И мне понравился. Особенно актерский состав.

0  0
31.10.2017 13:36
- гость -


31.10.2017 13:29
- гость -

Мне понравился. Хватит строчить проплаченые посты.

У Вас что заело тут "платят за комменты", если Вы "съедаете" гамно кино, это не значит, что другим за отрицательные отзывы платят, кто мне платит? надо счёт проверить) Бред.

0  0
31.10.2017 13:37
М

Актёры подобраны изумительно. Съёмки красивые. С удовольствием посмотрю ещё раз.

0  0
31.10.2017 13:39
- гость -


31.10.2017 13:29
- гость -

31.10.2017 13:34
- гость -

31.10.2017 13:37
М
скорее за положительные отзывы платят, я ушла с этого "кино", это полный набор абсурда.

0  0
31.10.2017 13:43
- гость -


31.10.2017 13:39
- гость -
а я не ушёл, и никто из полного зала не ушёл, все смотрели до конца.

0  0
31.10.2017 13:46
Правдофил

А Поклонская и "православные активисты" его так пиарили.
Выходит зря.

0  0
31.10.2017 13:51
- гость -

Пускай сам и жрёт своё дерьмо.

0  0
31.10.2017 13:54
Geografos

Лично мне не интересен ни Дом-2, ни "Матильда". Подсматривать в замочную скважину не захотело, видимо, большинство.

0  0
31.10.2017 14:11
Дядя Вова

31.10.2017 13:54
Geografos
>>Лично мне не интересен ни Дом-2, ни "Матильда".
По сути одно и то же!? Правильно, что на глаза даже отрывки фильма не попадались. Всё по новостям, да постам (комментам) в Интернете "ознакамливался", и того хватило.

0  0
31.10.2017 14:24
- гость -

Так благодаря рекламе и не пошли на этот фильм.

0  0
31.10.2017 14:40
- гость -

Мединский удивился низким сборам фильма "Матильда"

Не допиарила дамочка киношку.

0  0
31.10.2017 14:45
- гость -

Мединский- это министр культуры с купленной диссертацией????

0  0
31.10.2017 15:10
- гость -

Фильм отстой!!!

0  0
31.10.2017 15:37
Ксений

Учитель, Серебренников и др роспил наших налогов.

0  0
31.10.2017 15:48
- гость -

Унылое гамно это, а не фильм. Продавщицам и бухгалершам пристарелым нравится.

0  0
31.10.2017 16:21
- гость -

За разбазаривание народных денег этого учителя со всей гоп-компанией допустившей такое уныло дерьмо к производству-на десять лет общественно-полезных работ без права переписки.

0  0
31.10.2017 18:28
dirserver

Если верить Мединскому, то "Матильда" собрала за первый уикенд в 10 раз больше, чем "28 панфиловцев" или "Цитадель", и уступает из текущих только "Геошторму".

Это если верить, конечно. Они там все время путают буквы, цифры, даты, каша в голове полная. Вполне мог с прямым углом спутать.

А на "Кинопоиске" почему-то "Матильды" нет как нет. Точнее, карточка есть, а про сборы - ни слова.

0  0
31.10.2017 20:59
- гость -

Перебор с рекламой. Такое тоже бывает. Не осталось интриги

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