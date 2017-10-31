Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал невысокие сборы нашумевшего фильма "Матильда", сообщает "Интерфакс".
"Первый уикенд, по-моему, 210 миллионов. Я думал, будет больше после такой рекламной кампании", — сказал он.
Ранее режиссер фильма Алексей Учитель говорил, что за первые два дня проката "Матильда"собрала 69 миллионов рублей. При этом он отметил, что картина могла собрать больше денег, если бы ее можно было рекламировать на телевидении.
Напомним, картина "Матильда", вызвавшая большой общественный резонанс, вышла в широкий прокат 26 октября. До выхода в прокат "Матильда" оказалась в центре скандала — депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против ленты, утверждая, что в ней присутствуют элементы, оскорбляющие чувства верующих. Фильм рассказывает о романтических отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Комментарии
Ее на телевидение и так рекламировали больше чем кого либо.
Естественно Медицинский удивился, Вы считаете людей безмозглой толпой, быдлом, а на деле это не так.
Верните людям деньги, кто сходил и кому не понравился Ваш "товар" - фильм.
Мне понравился. Хватит строчить проплаченые посты.
И мне понравился. Особенно актерский состав.
31.10.2017 13:29
- гость -
Мне понравился. Хватит строчить проплаченые посты.
У Вас что заело тут "платят за комменты", если Вы "съедаете" гамно кино, это не значит, что другим за отрицательные отзывы платят, кто мне платит? надо счёт проверить) Бред.
Актёры подобраны изумительно. Съёмки красивые. С удовольствием посмотрю ещё раз.
31.10.2017 13:29
- гость -
31.10.2017 13:34
- гость -
31.10.2017 13:37
М
скорее за положительные отзывы платят, я ушла с этого "кино", это полный набор абсурда.
31.10.2017 13:39
- гость -
а я не ушёл, и никто из полного зала не ушёл, все смотрели до конца.
А Поклонская и "православные активисты" его так пиарили.
Выходит зря.
Пускай сам и жрёт своё дерьмо.
Лично мне не интересен ни Дом-2, ни "Матильда". Подсматривать в замочную скважину не захотело, видимо, большинство.
31.10.2017 13:54
Geografos
>>Лично мне не интересен ни Дом-2, ни "Матильда".
По сути одно и то же!? Правильно, что на глаза даже отрывки фильма не попадались. Всё по новостям, да постам (комментам) в Интернете "ознакамливался", и того хватило.