Среда, 1 Ноябрь, 17:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,12
€ 67,64
5°
Обь
108см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Рынок недвижимости-2017: квартиры в новостройках стали временно доступнее

, ИА "Амител"
Главным событием 2017 года стало снижение ипотечных ставок

Историческое падение ипотечных ставок, повышенный спрос на рефинансирование, снижение цен на жилье и появление необычных предложений на строительном рынке – именно этим запомнится 2017 год новоселам Барнаула и экспертам в сфере недвижимости.

Но главным событием 2017 года стало снижение ипотечных ставок, которое вновь разогрело покупательский интерес на первичном рынке. Один за другим банки сбрасывали проценты, давая барнаульцам возможность приобрести стартовое жилье, расшириться или выгодно инвестировать собственные средства. Так, только в начале июля единая базовая ставка по ипотеке составляла 10,4%, минимальная — 8%. Однако уже в августе был зафиксирован резкий скачок — базовая ставка по ведущим банкам снизилась до 9,5%, минимальная — до 7,4%.

Многие строительные компании уже предоставили возможность своим клиентам приобрести квартиры в своих объектах по сниженной ставке. Одной из первых в Барнауле это сделала инвестиционно-строительная компания "Алгоритм". По словам директора компании Ксении Белоусовой, пик спроса на квартиры по новым сниженным процентам еще впереди.

"Ставки снизили недавно, поэтому покупатели присматриваются к рынку недвижимости, выбирают, прицениваются. А многие уже оценили выгодное предложение и совершают процедуру рефинансирования, которая существенно экономит семейный бюджет", — отмечает Ксения Александровна.

 

Однако и затягивать с выбором нового жилья не стоит. Эксперты уверены, что снижение ипотечных ставок может повлечь за собой и увеличение стоимости квартир. Об этом в октябре в своем интервью  сообщила Марина Ракина, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая.

"Действительно, на рынке недвижимости складываются условия, которые могут толкнуть цены на квартиры вверх, — рассказала эксперт. — Например, подешевела ипотека. Еще люди привыкли к кризису и понимают, как вести себя в этих условиях, поэтому они не откладывают сделку до лучших времен". Президент Союза риелторов также отметила, что, как будет развиваться ситуация в будущем, спрогнозировать сложно. Поэтому многие уже сейчас приступили к выбору квартиры в новостройках.

"К этому вопросу покупатели подходят тщательно, — рассказывает Ксения Белоусова. — Главным критерием выступает не только цена, но и нюансы строительства, местоположение жилых комплексов, наличие инфраструктуры, обустройство внутридомовой территории. В последний год обращать внимание стали и на репутацию строительной компании. Покупатели хотят получить надежный дом в срок, поэтому репутация застройщика часто играет определяющую роль".

На строительном рынке инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" давно зарекомендовала себя как надежный застройщик. Так, с начала 2017 года компания построила 11 557 м2 жилья. Грамотный подход к строительству и использование новейших технологий позволяют ускорять темпы и вводить дома в эксплуатацию раньше намеченных сроков. Например, в квартале "Балтийская крепость" дом на улице С. Ускова, 42 был сдан на год раньше, чем было заявлено в плане. Сейчас в новостройках от ИСК "Алгоритм" живет почти 2 000 семей.

В данный момент компания работает над завершением строительства "Балтийской крепости", третий квартал 2018 года – срок сдачи последнего дома комплекса. Одновременно "Алгоритм" строит ЖК "Тетрис", ЖК "Литерный" и первый дом в ЖК "Крылья".

Квартиру на свой вкус в ИСК "Алгоритм" найдет даже самый взыскательный покупатель. Компания возводит свои дома практически во всех районах города – от центра до нового спального района 2033. Жилье можно выбрать на любом этапе строительства – у "Алгоритма" есть дома с высокой степенью готовности и сданные в эксплуатацию, а также дома на "стадии земли".

Компания совершенствует и способы строительства. Современная кирпично-монолитная технология уже стала классической для "Алгоритма". Сегодня компания возводит свой первый дом в квартале 2033 из силикатного кирпича. В каждом объекте предоставлен широкий выбор планировочных решений – классические и евроварианты продуманы до мелочей. Также компания помогает решить вопрос с ремонтом, предлагая чистовую отделку или отделку "под ключ".

ИСК "Алгоритм" находит индивидуальный подход к каждому клиенту, помогая подобрать выгодный и удобный способ покупки. Вы можете выплатить стоимость полностью или в рассрочку, воспользоваться материнским капиталом или другими жилищными сертификатами. Кроме того, "Алгоритм" имеет надежных партнеров в лице ведущих банков, поэтому вопросы ипотечного кредитования можно будет решить легко.

Более подробную информацию об объектах застройщика можно узнать по телефону: 72-00-82 или в отделе продаж по адресу: пр. Социалистический, 54.
С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте: www.alg22.ru

*Рассрочка предоставляется ООО "ИСК "Алгоритм". Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ВТБ 24 (ПАО)

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.11.2017 08:47
многодетный

Кризис заставляет снижать цены на квартиры и ставки ипотеки. Кризис не может повлиять на снижение стоимости энергоресурсов и налогов, увеличение зарплаты. Так что о повышении цен на квартиры в связи с уменьшением ставки ипотеки говорить не надо, цены будут оставаться на прежнем уровне или еще упадут, объемы строительства тоже упадут.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:35
Поворот с двух полос с ул. Кутузова на Ленточный бор разрешат в Барнауле 1
17:24
Кадыров прокомментировал убийство Амины Окуевой цитатой из Гоголя 0
17:14
Патриарх Кирилл призвал к единству народа и элиты 3
17:03
Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным 2
16:50
Массовое ДТП с участием фуры произошло у барнаульского ТЦ "Лето" 0
16:34
Житель ХМАО зарубил топором четверых человек, проиграв им в карты 2
16:29
ДТП поставило улицу Попова в Барнауле в пробку 0
16:14
Опрос: лишь 8% россиян готовы проголосовать за Собчак 12
16:03
Цены на зерно и муку в Алтайском крае упали на треть из-за высокого урожая 10
15:50
Китай пообещал не допустить нелегальной миграции своих граждан в Россию 9
15:40
Никакого мяса: за что выступают веганы и чем отличаются от вегетарианцев? 24
15:35
К заботе об окружающей среде: победители экологического конкурса фотографий 0
15:22
ФАС наложила "вето" на госзакупку ценой в 7,6 млрд рублей в Алтайском крае 2
15:14
Нумерологи спрогнозировали очередной "конец света" 19 ноября 2017 года 6
15:04
"Чуйский тракт" перекроют под Барнаулом на три часа из-за военных 5
14:52
Новосибирский школьник пойдет под суд за исправление оценок в журнале 3
14:33
Екатерина Гордон заявила, что считает Крым российским 11
14:23
Волонтеры ищут на Алтае пропавшего без вести мужчину 0
14:16
"Черные лесорубы" начали рубку елей к Новому году в Алтайском крае 1
14:02
Мужчин, застигнутых с телом забитого собутыльника, арестовали в Барнауле 0
13:52
Бийские полицейские нашли попавшую в ДТП машину с наркотиками внутри 0
13:40
"Русский марш" пройдет в барнаульском гайд-парке в День народного единства 10
13:37
14-летний школьник умер после разрыва селезенки в Барнауле 8
13:23
Зачем нужен закон о биологической безопасности россиян и кто нам угрожает 9
13:14
Billboard назвал Селену Гомес "Женщиной года" 1
13:01
Личности детей, причастных к расправе над животными, установили в Барнауле 32
12:54
Кто празднику рад: как алтайские партии отметят 4 и 7 ноября 2
12:40
Космонавт сделал снимок Новосибирска с борта МКС 3
12:33
А срок идет: когда дело Юрия Денисова попадет в Верховный суд 7
12:22
"На фронт не пускали, но я рвался": воспоминания легенды сибирской сцены 28
12:15
Закон об анонимайзерах вступил в силу в РФ с 1 ноября 0
12:01
Полуторагодовалая девочка и ее родители погибли при пожаре в Алтайском крае 1
12:00
Цифры не "с потолка": на "Сибирском трамплине" пройдутся по аналитике 0
11:51
Мэрия Барнаула показала масштабную стройку набережной после критики Чибиса 12
11:41
ФАС предложила снизить тарифы в плацкарте на 10% 2
11:32
Барнаульская компания вслед за Бурятией построит ледовую арену в Хакасии 1
11:21
Багаж 100 барнаульцев "задержался" в Москве из-за технического сбоя 5
11:14
Производителей коньяка и шампанского в РФ проверят перед Новым годом 3
11:02
Дополнительную полосу выделят на выезде с барнаульского вокзала 9
10:51
Барнаулец Евгений Трофимов исполнил свою песню на "Новой Фабрике звезд" 0
10:40
Театр кукол "Сказка" купит звуковое оборудование по проекту "Единой России" 4
10:35
Разборка двух компаний на Алтае обернулась погоней и разбитым автомобилем 2
10:26
Систему "все включено" предложили отменить в Турции 8
10:13
Глава администрации сельсовета на Алтае идет под суд за растрату 7
10:04
Уроженец Польши взял в плен двух соотечественников в Великобритании 0
09:53
Участок улицы Димитрова перекроют в Барнауле на полтора месяца 0
09:44
Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5% 51
09:32
Минобороны России опубликовало видео атаки боевиков ракетами "Калибр" 3
09:30
Будущее IT-индустрии обсудили на Алтае 0
09:25
Все, что известно на данный момент о теракте в Нью-Йорке 3
09:14
Дом на двух хозяев сгорел в ночь на 1 ноября под Барнаулом 0
09:03
Автомобиль вынесло на рельсы в результате ДТП в Барнауле 3
08:58
Выходец из Узбекистана совершил теракт в Нью-Йорке, есть жертвы 7
08:42
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 1 ноября 0
08:21
Киев внес в ООН проект резолюции по Крыму 8
08:06
Рынок недвижимости-2017: квартиры в новостройках стали временно доступнее 1
07:50
Борис Ларин призвал вести разъяснительную работу с алтайскими пенсионерами 4
07:34
Подозрительную колбасу и торт "Новинка" пытались продать барнаульцам 9
07:22
Тушите свет: барнаульские чиновники будут экономить на электричестве 12
07:03
Квартиру с французскими окнами продают в центре Барнаула за 10 млн рублей 5
06:48
Алтай вошел в тройку регионов-лидеров страны по покупкам через интернет 0
06:32
Как это было: опубликованы неизвестные цветные кадры Второй мировой войны 3
06:17
Почти лето: тепло до +18 градусов ожидают в Алтайском крае 1 ноября 2
06:01
Почему управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ 8
05:52
Сенатор Щетинин предложил карать чиновников за бизнес в заповедниках 1
04:58
Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика 6
03:08
Девушка на "минном поле" испытывает новейшую боевую экипировку "Ратник-2" 4
02:19
Госдума прокомментировала энергетический прогноз Чубайса 2
01:12
Алексей Панин снял клип с известной порноактрисой 0
00:59
Министр Топилин рассказал про 3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам 1

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.